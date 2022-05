De blev gift i 2015, men nu er lykken efter alt at dømme endegyldigt brast mellem supermodellen Haley Kalil og den tidligere NFL-stjerne Matt Kalil.

For onsdag søgte Haley Kalil om skilsmisse. Det skriver TMZ, der har set papirerne fra retten.

Den 29-årige model, der blandt andet har været i Sports Illustrated, har ifølge mediet angivet 'uforenelige forskelle' som årsagen til, at hun har taget den endelige beslutning.

Hvad der præcist lægger bag, vides ikke, og ingen af parterne har endnu kommenteret det endelige brud.

Haley Kalil har dog delt en kryptisk besked på sin Instagram-profil.

'Du skal kæmpe dig igennem de dårlige dage for at fortjene de bedste dage i dit liv,' skrev hun tidligere på ugen.

Parret begyndte at date tilbage i 2012, efter Matt Kalil skiftede til Minnesota Vikings, og tre år efter – i 2015 – blev de gift på en strand på Hawaii. De blev dog separeret tilbage i januar i år efter et forhold, de for det meste valgte at holde privat.

De har for eksempel uhyre sjældent delt billeder af eller med hinanden, men de har dog været på den røde løber nogle gange.

Matt Kalil har i sin karriere spillet for Minnesota Vikings, Carolina Panthers og Houston Texans. Han gik glip af 2018-sæsonen på grund af en knæskade, og efter at have skrevet under med Texans, fik han i marts 2019 ophævet kontrakten.