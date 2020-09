Sejren i Paris-Nice i foråret var et vendepunkt for Søren Kragh Andersen, mener sportsdirektør Matt Winston.

Med sin anden etapesejr i Tour de France har Søren Kragh Andersen sat en fed streg under, at han er en af de helt store vindere i dette års udgave af verdens største cykelløb.

Og for Sunweb-sportsdirektøren Matt Winston er danskerens bedrifter en bekræftelse af, at han har potentialet til at blande sig med sportens allerbedste.

Umiddelbart inden Touren sagde Winston, at Kragh med en sejr eller to mere kunne få den selvtillid, der ville gøre ham i stand til at køre med om sejrene i de største løb i sæsonen.

Tre uger senere har danskeren altså vundet to gange i verdens største cykelløb.

- Jeg mente, at hans sejr i Paris-Nice i foråret kunne være et vendepunkt for ham. Man må sige, at han kører en fantastisk Tour.

- Han har arbejdet utrolig hårdt, og han lærer og får erfaringer hele tiden. Han ved, hvad han gør, og nu begynder vi at se resultatet af det, siger Matt Winston.

Den britiske sportsdirektør står i spidsen for et hold, der kom ind til Tour de France uden de store navne.

Alligevel er Sunweb nu oppe på tre etapesejre, og holdet har været et af løbets mest iøjnefaldende.

- Vi arbejdede virkelig hårdt med hele holdet i coronapausen. Vi arbejdede på taktikken, og på hvordan vi arbejder sammen som et godt, solidt hold.

- Vi kom tæt på ved flere lejligheder i første uge. Selv om vi ikke vandt, gav det os selvtillid. Vi var lige på kanten. Da vi fik den første sejr, kom der bare hul på det, siger Matt Winston.

