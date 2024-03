Anders Antonsen droppede planer om fast base i Dubai og har i stedet rejst meget rundt i verden for at træne.

I november 2022 meldte badmintonspilleren Anders Antonsen ud, at han fulgte i fodsporene på Viktor Axelsen og rykkede til Dubai.

Men planen blev aldrig ført ud i livet, ud over at han dengang tilbragte seks uger i Dubai og senere havde endnu et kort træningsophold der. I de seneste godt ni måneder har han slet ikke været i Dubai.

- Jeg flyttede aldrig til Dubai. Det var meningen, men af alle mulige årsager skete det ikke. Jeg vil ikke udelukke, at det kommer til at ske på et tidspunkt, siger Antonsen.

Noget skulle der dog dengang ske for Antonsen, der nu rider på en succesbølge op til lørdagens semifinale for Danmark mod Tyskland ved hold-EM.

Efter en periode med skader, genoptræning og et markant fald på verdensranglisten havde han behov for luftforandring.

Det bragte ham vidt omkring i 2023, hvor han var på træningsophold i Singapore, Malaysia og Australien.

- Det havde længe været meget surt på grund af skader, så jeg havde brug for at bryde ud og prøve andre ting. Træne på andre måder med andre spillere og i andre omgivelser. Jeg har fået det, jeg gerne ville, i form af frihed, fortæller Antonsen.

- Det er vildt at tænke på, at da jeg gjorde det, var jeg et vildt usikkert sted, hvor jeg ikke vidste, om jeg kunne komme tilbage til højeste niveau kontinuerligt. Nu er jeg nummer fire i verden, så det har været meget succesfuldt.

Med på rejsen som træner hele vejen har været den tidligere professionelle Joachim Persson i et samarbejde, der begyndte i slutningen af 2022.

- Vi har brugt helt uhyggeligt meget tid sammen. Vi nørder meget badminton: "Kunne man måske prøve det her af mod den her modstander"?

- Jeg har altid vidst, at Joachim var en god taktiker, men jeg er blevet meget mere taktisk bevidst af at nørde med ham. Han er en god sparringsparter, der altid har en stor tro på, at jeg kan vinde kampen.

Vundet har Antonsen i sine seneste 12 kampe. Blandt andet slog han fire top-10-spillere på vejen mod triumferne i Malaysia Open og Indonesia Masters.

Ikke mindst fysikken har fået et løft. Der er ikke noget hokuspokus over det, bare "rigtigt mange timer i styrkelokalet og på kondicyklen".

- På grund af skader har jeg taget en smule af det hårde arbejde væk fra hallen, det der slider mest, for badminton er mega hårdt for kroppen. På en kondicykel kan du banke igennem uden at blive ødelagt andet end muskulært.

Mentaliteten har også fået et stort løft, supplerer Antonsen. Han fik lidt af en åbenbaring under sidste års VM, hvor han tabte i to sæt til japaneren Kodai Naraoka i semifinalen efter at have tabt et ekstremt langt første sæt med 23-25.

- På den ene skulder sad én, der forsøgte at holde mig i gang efter første sæt, men på den anden skulder sad én, der overbeviste mig om, at man ikke kunne forlange, at jeg kom tilbage i kampen efter at have tabt sådan et første sæt.

I finalen dagen efter så Antonsen så, hvordan Kunlavut Vitidsarn kæmpede sig tilbage og vandt guld efter at have tabt et tæt første sæt mod Naraoka.

- Jeg tænkte, "ok, man kan godt tabe et første sæt på 45 minutter og alligevel vinde". Det har jeg været meget bevidst om siden. Det er oplevelser som den, der har gjort mig stærkere oppe i hatten. Jeg er blevet bedre til at æde min egen lort.

Det så man i Malaysia Open, hvor Antonsen slog netop Naraoka efter at have tabt første sæt. Og igen i Indonesia Masters-finalen mod Brian Yang.

Antonsen er selv overrasket over sit 2024-udlæg.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle starte året med at vinde en Super 1000 i Malaysia og bagefter Indonesia Masters, siger Antonsen, der for år tilbage var nummer to i verden, men nu altså er firer.

- Jeg vil også gerne højere op. Nu er jeg en mere komplet spiller. Fysisk, mentalt og taktisk er jeg niveauer over. Så det bliver et spændende år. Det kan jo kun gå nedad, griner Antonsen.

