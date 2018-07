Helle Frederiksen var den hurtigste kvinde, da VM i triatlon på den lange distance lørdag blev afholdt i Odense på Fyn.

Den 37-årige danske triatlet var 5 timer og 49,04 minutter om at tilbagelægge tre kilometers svømning, 120 kilometers cykling og 30 kilometers løb.

Det var nok til at sikre guldet, da Frederiksen løb over målstregen i Kongens Have i Odense.

- Jeg er simpelthen så glad. Det er en kæmpe drøm at blive verdensmester på hjemmebane, så det er virkelig noget stort.

- Jeg bliver altid toer, og nu vinder jeg. Det er fedt, siger Helle Frederiksen til DR.

