Dominik Paris var hurtigst, da der fredag blev kørt World Cup-styrtløb i italienske Bormio.

Det blev til italiensk hjemmebanetriumf, da World Cup-sæsonens fjerde styrtløb blev afholdt fredag i italienske Bormio.

Her endte Dominik Paris, der trods det franskklingende efternavn er italiener, øverst på podiet med tiden 1 minut og 55,21 sekunder.

Fredagens sejr var Dominik Paris' tiende World Cup-sejr i karrieren. Ni af dem har været i styrtløb.

Danske Christoffer Faarup var også på startlisten i Bormio fredag. Men Faarup, der fredag fylder 26 år, fik ikke World Cup-point i fødselsgave.

Danskeren fik ikke engang startet sit gennemløb.

Over for DR Sporten fortæller Faarup, at en forkølelse var skyld i, at han ikke kunne stille til start.

- Lige nu er jeg lidt mør, og jeg har ondt i musklerne og kroppen, men det er ikke influenza endnu.

- Det er super nederen, at jeg misser et løb, og med hånden på hjertet så tror jeg heller ikke, at jeg kan performe i morgen, så længe jeg har denne virus i kroppen. Det er langt at rejse til Italien for ingenting, men hvis jeg har det bedre i morgen tidlig, så må vi se, siger han fredag til DR Sporten.

Lørdag skal der køres Super G i Bormio.

Østrigske Marcel Hirscher fører den samlede World Cup-stilling.

Fredag bød også på en afdeling af kvindernes alpine World Cup.

Her vandt slovakiske Petra Vlhová, da der blev kørt storslalom i østrigske Semmering.

Mikaela Shiffrin har stadig en komfortabel føring i den samlede World Cup-stilling. Amerikaneren sluttede som nummer fem fredag.

Lørdag bliver der kørt slalom samme sted.

/ritzau/