400 kg.

Det var, hvad den russiske styrkeløfter Alexander Sedykh skulle forsøge at squatte ved sidste uges EM. Men det gik grueligt galt.

Belastningen blev for voldsom, benene gav efter, og løftet endte med at koste Alexander Sedykh to brækkede knæ. VI ADVARER MOD STÆRKE BILLEDER I BUNDEN AF ARTIKLEN.

I et opslag på Instagram har han delt billeder af, hvordan hans ben ser ud efter episoden, og her skriver han også selv, at det ikke er for sarte sjæle. Billederne viser de blå mærker, mange sting og store ar, han har fået.

'Lad i dag være starten på at komme mig. Efter ti dage bliver stingene fjernet, og det hele bliver lidt nemmere,' skriver Alexander Sedykh.

Efter det grimme uheld kom han på hospitalet, hvor han blev opereret i seks timer, og der venter også en meget lang genoptræning, inden han overhovedet kan komme til at gå igen. For skaderne var voldsomme.

'Jeg kender ikke den præcise prognose endnu, men en ting er sikkert; begge lårmuskler er blevet syet, og det venstre knæ skulle samles stykke for stykke,' skrev han efter episoden.

Alexander Sedykh har tidligere fortalt, at han skal ligge helt stille i en seng i to måneder, og herefter skal han lære at gå igen.

Om han kan vende tilbage til sporten, ved han ikke. Lige nu skal han bare komme sig.

En tid, der bliver hård, for sammen med konen har han to små børn, som hun det næste stykke tid skal tage sig af alene.

'Den det nu bliver rigtig svært for er min kone. Hun skal tage sig af en kæmpe baby - vaske mig, skifte sengetøjet under mig, arbejde for to og have to små børn på armen, for lige nu må jeg ikke engang sidde med børnene. Og sådan bliver det i to måneder,' skriver Alexander Sedykh.

'Jeg brokker mig ikke, jeg græder ikke, og jeg forsøger ikke at få medlidenhed. Jeg vil bare sige, at jeg er stolt af de mennesker, der er hos mig i denne svære tid. Og uanset hvad der sker her, er hun her stadig, og det betyder, at det ikke er game over for mig,' skriver styrkeløfteren på det sociale medie.