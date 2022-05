Det internationale skiforbunds (FIS) kongres i Milano torsdag endte med et kæmpe nederlag til den krigsførende russiske præsident, Vladimir Putin.

For det endte med, at hans tro støtte, den russiske FIS-præsident Jelana Välbe, blev kylet ud af forbundet. Og selv russerne indrømmer, at det er et hårdt slag for Putin, der er blevet overdynget med sportsboykot, lige siden han besluttede at sende sine soldater ind i nabolandet Ukraine.

Med Jelena Välbe i en nøglerolle i skiverdenen havde Vladimir Putin håbet, at man kunne slå en sprække i det massive boykot af Rusland. Men nu er russerne også helt ude af skisporten, som ellers er en af de mest populære sportsgrene i det store land.

»Det er et vendepunkt, at Jelene Välbe ikke blev genvalgt til FIS-bestyrelsen,« erkender den russiske kommentator Elenaa Vaitsekhovskaya, der er tidligere olympisk mester i udspring, ifølge norske Dagbladet.

19 February 2019, Austria, Seefeld: Jelena V'lbe, President of the Russian Cross Country Ski Federation, attends a press conference of the Russian cross country team. The Nordic World Ski Championships will open on 20 February and end on 03 March. Photo by: Hendrik Schmidt/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Hendrik Schmidt Vis mere 19 February 2019, Austria, Seefeld: Jelena V'lbe, President of the Russian Cross Country Ski Federation, attends a press conference of the Russian cross country team. The Nordic World Ski Championships will open on 20 February and end on 03 March. Photo by: Hendrik Schmidt/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Hendrik Schmidt

»Nu er det let at forudse, hvad der kommer til at ske i flere internationale idrætsforbund, hvor der fortsat er russere i nøglepositioner.«

Jelena Välbe fik færrest stemmer af alle, da der skulle stemmes til bestyrelsen.

Hun forsøgte efterfølgende selv at nedtone nederlaget.

»Lad os ikke gøre en grum tragedie ud af det her. Alle kan se, hvor politiseret sporten nu er blevet. Jeg behøver ikke være ked af det.