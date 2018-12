Novo Nordisk Fonden giver 100 millioner til Team Danmark. Halvdelen målrettes direkte forskning i eliteidræt.

Dansk idrætsforskning står over for et historisk løft med millionbevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Det skriver Team Danmark i en pressemeddelelse onsdag.

Novo Nordisk Fonden bevilger i alt 100 millioner kroner til Team Danmark. Og for første gang er halvdelen af en stor donation direkte målrettet forskning i eliteidræt.

De øvrige 50 millioner kroner gives til specialfaciliteter til en fremtidig bygning i hovedstadsområdet.

Ifølge formanden for Team Danmark, Frank Jensen, markerer bevillingen "en fremragende nyhed for dansk eliteidræt" og en milepæl for organisationens arbejde.

- Sammen med Novo Nordisk Fonden går vi nye veje, som giver Team Danmark mulighed for at lægge endnu flere kræfter i den vidensudvikling, der også fremover skal give danske atleter mulighed for at levere resultater i verdensklasse, siger han i pressemeddelelsen.

Specialfaciliteterne i hovedstadsområdet er blandt andet fysiske faciliteter, som skal fremme miljøet omkring eliteidræt. Men også det skal fremme forskningen på området, oplyser Frank Jensen.

- Nu har vi midler til at invitere forskere endnu tættere på miljøerne og investere i den forskning, der skal udvikling nye innovative veje for dansk eliteidræt.

Forventningen i Novo Nordisk Fonden er, at bevillingen ikke blot skal komme eliteidrætsudøvere til gode. Forskningen skal også give ny viden, som kan gavne den bredere danske befolkning.

- Vores ambition er at understøtte danskernes trivsel og sundhed ved at bidrage til udvikling af ny viden, som både kommer eliteatleterne og de mange idrætsaktive danskere til gavn, siger Lars Rebien Sørensen, der er bestyrelsesformand i fonden.

Ifølge Team Danmark kan forskning i eliteidræt blandt andet give ny viden om behandling af skader og om fysisk træning, som kan bruges i dansk idræt som helhed.

