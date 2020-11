Tirsdag bød på en dyster nyhed i Frankrig.

Den tidligere rugby-legende Christophe Dominici blev fundet død i en alder af blot 48 år. Manden, der er en af de store helte inden for en af Frankrigs helt store sportsgrene, faldt ned fra rækværket på et tag.

Det melder en lang række franske medier, herunder L'Équipe, Le Parisien og La Dépêche.

Selvmord eller en ulykke? Mystikken omgiver stadig det tragiske dødsfald.

»Melankolien fra min barndom indhenter mig altid. Som dengang har jeg det som om, at jeg er nøgen, uden forsvar, uden beskyttelse,« skrev Christophe Dominici i sin autobiografi i 2007. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere »Melankolien fra min barndom indhenter mig altid. Som dengang har jeg det som om, at jeg er nøgen, uden forsvar, uden beskyttelse,« skrev Christophe Dominici i sin autobiografi i 2007. Foto: MARTIN BUREAU

»Hans brutale død som kun 48-årig har chokeret rugby-verdenen, men også Frankrig, som følelsesladet husker tilbage på hans bedrifter for landsholdet,« skriver La Dépêche, mens l'Équipe kalder hændelsen for »overvældende.«

Dominici blev fundet død i Parc de Saint-Cloud omkring 14.40 tirsdag. Parken liggen i udkanten af Paris, hvor et vidne angiveligt så ham i et frit fald på i hvert fald 10 meter.

Den tidligere rugbystjernes hustru, Loretta, var ude at lede efter ham. Hun var bekymret over, at han ikke var kommet hjem fra en gåtur og ankom til stedet kort efter.

Christophe Dominicis død er ikke det eneste hjerteskærende i fortællingen om manden, der brutalt omkom tirsdag. I løbet af hans korte liv led han flere gange af voldsomme depressioner.

Christophe Dominci (th.) spillede blandt andet en legendarisk kamp ved VM i 1999 mod New-Zealand. På trods af, at han var med til at jorde 'All Blacks' det år, har unionen sendt en rørende hilsen i forbindelse med hans død. »Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you.« (Lille af statur, men en gigant på banen. Christophe Dominici, vi glemmer dig aldrig). Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Christophe Dominci (th.) spillede blandt andet en legendarisk kamp ved VM i 1999 mod New-Zealand. På trods af, at han var med til at jorde 'All Blacks' det år, har unionen sendt en rørende hilsen i forbindelse med hans død. »Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you.« (Lille af statur, men en gigant på banen. Christophe Dominici, vi glemmer dig aldrig). Foto: ODD ANDERSEN

Det hele startede, da han som kun 14-årig mistede sin elskede storesøster i en færdselsulykke, og siden da har han ikke lagt skjul på, at hændelsen var yderst traumatisk og forfulgte ham hele livet.

»Melankolien fra min barndom indhenter mig altid. Som dengang har jeg det som om, at jeg er nøgen, uden forsvar, uden beskyttelse. Jeg springer med hele kroppen ind i melankolien, og jeg lader mine autodestruktive idéer få frit spil. I de øjeblikke har jeg ingen pejlemærker, ingen lyst, ingen styrke,« skriver han i sin autobiografi fra 2007, Bleu à l'âme.

»Jeg tror, at jeg skal dø, kvalt eller mast under en usynlig vægt. Jeg kan ikke holde mig oprejst. Jeg bliver flere dage i sengen i fosterstiling, hvor jeg ikke tager min telefon længere.«

Hans anden store nedtur - eller en anden sorg, som han selv kaldte det - var da hans kone forlod ham omkring årtusindskiftet.

Christophe Dominici spillede 67 landskampe for det franske rugbylandshold. Han efterlader sig en hustru og to døtre.