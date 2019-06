Parterne bag en storstilet modernisering af Bagsværd Rostadion har besluttet at udskyde projektet.

Dermed bliver verdensmesterskaberne i 2021 afholdt på det gamle anlæg.

Et nyt og moderne rostadion med elitecenter ved Bagsværd Sø bliver ikke opført inden 2021, hvor det ellers var annonceret, at en spritny arena skulle danne ramme om verdensmesterskaberne i kano og kajak.

Dermed skal det store stævne afvikles på det nuværende anlæg fra 1960’erne, hvor midlertidige tribuner, pavilloner og toiletvogne må opstilles for at kunne leve op til kravene fra det internationale forbund.

Det står klart, efter parterne bag rostadionprojektet på et bestyrelsesmøde torsdag aften har besluttet at udskyde byggeplanerne til engang efter sommeren 2021.

Det bekræfter formanden for Dansk Kano & Kajak Forbund, Ole Tikjøb, over for TV 2 Lorry.

- Vi er glade for, at der nu langt om længe er kommet en afklaring. Selvfølgelig er vi kede af udviklingen, og vi ærgrer os over, at vi ikke kan afholde VM på det nye anlæg som annonceret. Vi ærgrer os også over, at det har taget så lang tid, helt afgjort, siger Ole Tikjøb til TV 2 Lorry.

Med beslutningen kan forbundet nu sætte gang i forberedelserne frem mod verdensmesterskaberne i slutningen af august 2021.

Dansk Kano & Kajak Forbund vil nu overbringe nyheden til det internationale forbund for kano og kaja, ICF, hvorefter de i fællesskab skal klarlægge de nye rammer for VM.

- Når nu vi ikke får de nye bygninger, så må vi bruge de faciliteter, vi har. Det er jo ikke optimalt – især ikke omkring dommertårnet, hvor vi må bygge noget midlertidigt op. Derudover må vi opstille kontorpavilloner, telte og toiletvogne. Det gjorde vi også i ved et World Cup-stævne i 2015, og det gik rigtig fint, siger Ole Tikjøb.

Han understreger, at der fra ICF’s side er fuld opbakning til at afholde VM på et anlæg med en midlertidig opsætning, selvom værtsskabet blev tildelt Danmark med udsigten til et topmoderne rostadion.

Ole Tikjøb er dog overbevist om, at værtsskabet bliver succesfuldt trods det manglende anlæg.

- Vi har fuld tiltro til, at det bliver et godt stævne trods alt. Med en endelig afklaring nu har vi tid til at sætte gang i arbejdet, så vi sikrer os et rigtig fint VM. Med midlertidige tribuner kan man klare meget, siger han.

Byggeprojektet skulle egentlig have stået færdigt allerede i 2020, men som følge af flere ophævelser af tilladelser, hjemvisninger af dispensationer og klager over byggeriet, er rostadionet stødt på grund flere gange.

Tidsplanen for Danmarks Rostadion begyndte for alvor at skride, da miljøorganisationer i foråret sidste år påklagede de dispensationer, der i første omgang blev givet til byggeprojektet af Fredningsnævnet. Mens klagen blev behandlet, måtte folkene bag stadionet ikke sætte gang i nogen form for byggeri.

I starten af februar måned valgte Miljø- og Fødevareklagenævnet at ophæve de dispensationer til opførelsen af det nye stadion, som projektet ellers fik tildelt af Fredningsnævnet i foråret sidste år med den begrundelse, at Fredningsnævnets afgørelse lider af væsentlige mangler.

Fredningsnævnet sendte siden materialet videre til Gladsaxe Kommune, der nu skal søge på ny om fredningsdispensationer foruden landzonetilladelsen.

I slutningen af marts måned traf Planklagenævnet i Nævnenes Hus afgørelse om at ophæve og hjemvise den landzonetilladelse, som Gladsaxe Kommune tidligere har tildelt byggeriet.

Samtidig står VVM-redegørelsen for byggeriet til at udløbe, hvorfor der inden et nyt forsøg på at få blåstemplet byggeriet skal udarbejdes en ny.

Erik Jæger, der er bestyrelsesformand for Fonden Danmarks Rostadion, som er stiftet af kommunerne København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk samt Team Danmark, har tidligere udtalt til TV 2 Lorry, at der fortsat er opbakning til at gå videre med et nyt rostadion, selv hvis det skulle blive udskudt til efter 2021.

Ifølge TV 2 Lorrys oplysninger er der fortsat opbakning til dette.

Moderniseringen af Bagsværd Rostadion er et byggeprojekt til omkring 145 millioner kroner.

Ifølge Fonden Danmarks Rostadion støtter Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommuner med 79,2 millioner, mens Den A.P. Møllerske Støttefond, Lokale og Anlægsfonden og Nordeafonden støtter med de resterende beløb.

Verdensmesterskaberne i kano og kajak afholdes mellem den 26. og 29. august 2021.