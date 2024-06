Kodai Naraoka var favorit, men Rasmus Gemke var stærkest og er klar til anden runde ved Indonesia Open.

Rasmus Gemke var undertippet, men det var han ligeglad med.

I sin første kamp ved Super 1000-turneringen Indonesia Open diskede den danske badmintonspiller op med en imponerende helstøbt og klog indsats mod verdens nummer seks, japanske Kodai Naraoki, og vandt 21-12, 21-10.

Selv er Rasmus Gemke nummer 26 på verdensranglisten, men papirets styrkeforhold svarede onsdag ikke til virkelighedens. Tværtimod.

Gemke bragte sig hurtigt foran med hele 10-2 i første sæt, og Naraoka virkede hurtigt, som om han havde opgivet at komme tilbage.

Godt nok fik han i en periode Gemke på glatis og reducerede til 12-11, men danskeren holdt fast i sit begavede og knivskarpe spil og hev sættet hjem.

I andet sæt ventede man bare på, at Naraoka ville skrue op for niveauet, som han så ofte har gjort mod stærkere modstandere.

Men selv om han var kommet over på den gode side af nettet, virkede han, som om han slet ikke havde fornemmelse for banen og forholdene.

Gang på gang gik han til angreb på spøjse tidspunkter, men lavede mærkelige fejl og kunne ikke bryde gennem Rasmus Gemkes panser.

Danskeren virkede utrolig godt forberedt på Naraoka og kom foran med 10-3 efter en tung duel, inden han med en hammer af en smash gik til pause med en føring på 11-3.

Igen mistede Naraoka tydeligvis lysten til at spille og måtte under behandling for smerter i ryggen. Mest af alt lignede det imidlertid et skalkeskjul for, at han godt vidste, at han var blevet luret og på vej mod et nederlag.

Rasmus Gemke slog den ene bold efter den anden i jorden, og til sidst blev der tale om en decideret magtdemonstration.

I anden runde skal Rasmus Gemke møde franske Toma Junior Popov.

/ritzau/