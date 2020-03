De vidste det ikke dengang, de 44.236 fodboldtilhængere på Stadio Giuseppe Meazza. Den aften var fuld af glæde, af begejstring. Der blev skrevet fodboldhistorie.

Men lige præcis begivenhederne dén februaraften kan med stor sandsynlighed også have være udslagsgivende for en anden og langt mere frygtelig fortælling: Den ekstreme udbredelse af coronavirussen i en bestemt by i Norditalien, Bergamo.

Pilene peger på Champions League-1/8-finalen mellem Atalanta og Valencia.

»Alt passer. Der er gået en måned siden den kamp. Tiden er vigtig. Desuden var tusindvis af mennesker samlet, to centimeter fra hinanden i eufori, skrig og kram, og det kan have favoriseret virussens spredning,« siger lægen og immunologen Francesco Le Foche i Corriere dello Sport.

I dag lidt over en måned senere er Bergamo epicentrum for coronavirussen i Italien. Det er her fodboldklubben Atalanta kommer fra. Byens hospitaler har ikke kapacitet til at opbevare de mange ofre for coronavirussen. Ligkister bliver kørt ud af byen på militærlastbiler, begravelser bliver holdt med 30 minutters mellemrum.

Ifølge Francesco Le Foche, der arbejder på Policlinico Umberto I i Rom, Italiens næststørste hospital, har flere faktorer været med til at 'katalysere den pludselige spredning af virussen'.

»Men af de grunde kan den mest udlagsgivende lige netop have været dén kamp,« siger han.

Der var masser af tilskuere fra bergamo på tribunen 19. februar i Milano. Foto: PAOLO MAGNI Vis mere Der var masser af tilskuere fra bergamo på tribunen 19. februar i Milano. Foto: PAOLO MAGNI

Set i bakspejlet var der flere 'perfekte' faktorer for at fremme spredningen af coronavirussen på aftenen for kampen mellem Atalanta og Valencia:

Konsekvenserne af coronavirussens ankomst til Italien og smittefaren var endnu ikke øverst på dagsordenen. Derfor var der tusindvis af tilskuere på tribunerne, men bare få dage senere, 23. februar, ramte så de første aflysninger af kampe i landet.

På grund af en ombygning af den sædvanlige hjemmebane i Bergamo drog de tusindvis af Atalanta-tilhængere de små 100 kilometer gennem Lombardiet til Milano for at se kampen. Bagefter tog de tilbage igen. Stuvet sammen i tog, busser og biler.

Det var Atalantas første optræden nogensinde i knockout-kamp i Champions League, så interessen var enorm i byen. Som Francesco Le Foche bemærker: »Jeg tænker at nærmest alle tog til kampen, sandsynligvis også den med symptomer (på coronasmitte, red.) eller feber.«

Samtidig vandt Atalanta med 4-1 hvilket jo udløste masser af jubel, kram og nærhed blandt de mange fans af klubben.

Det var samtidig den hjemmekamp (selv om den blev spillet i Milano) nogensinde med allerflest tilskuere for Atalantas vedkommende.

Alligevel mener Francesco Le Foche ikke, at man nødvendigvis på det tidspunkt burde have aflyst kampen.

»På det tidspunkt var mange ting stadig uklare. I dag ville det dog have været utænkeligt,« siger den italienske læge.

Den spanske modstander i den famøse Champions League-kamp, Valencia, er også siden blevet hårdt ramt af coronavirussen, da klubben har meldt ud, at 35 procent blandt førsteholdets spillere og trænerstab er testet positive for covid-19. Her kan du læse, hvad danske Daniel Wass siger til at befinde sig midt i den virkelighed.

Siden er ikke bare al fodbold i Italien, men i hele Europa blevet suspenderet på ubestemt tid.