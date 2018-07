Quick-Step-toget fungerede igen perfekt, da Fernando Gaviria tog sin anden etapesejr i Tour de France.

Sarzeau. Fernando Gaviria ligner til forveksling den hurtigste sprinter i denne udgave af Tour de France.

Den 23-årige colombianer tog sin anden etapesejr, da han vandt en tæt spurt på 4. etape til Sarzeau foran Peter Sagan og André Greipel.

Dermed betalte Gaviria tilbage for et fremragende forarbejde af holdkammeraterne.

Først sørgede Quick-Step-kollegerne for, at dagens udbrud blev indhentet en kilometer fra målstregen. Og siden leverede Maximiliano Richeze et uimodståeligt leadout for Gaviria.

- Jeg følte, at jeg var nødt til at vinde for at belønne mine holdkammerater for det flotte arbejde, siger Fernando Gaviria på et pressemøde, hvor han fortsat dirrer af adrenalin og har meget svært ved at sidde stille.

- Der var mange ivrige hold oppe foran helt til det sidste. Det gjorde det hele mere rodet, men dette er jo Tour de France, og vi må omfavne det, som det er.

- I dag var meget krævende, for André Greipel overraskede mig faktisk lidt ved at åbne så langt ude fra.

- Men jeg var i stand til at holde min fart og overhale ham - og også holde mig foran Peter Sagan, der kom med stor fart, siger Fernando Gaviria.

For sportsdirektør Brian Holm var det endnu en god dag i en Tour, der er åbnet glimrende for det belgiske storhold.

En overgang så det ud til, at de fire udbrydere havde en chance for at tage fusen på sprinterne, men i Quick-Step-bilerne havde man regnet på tingene.

- Vi vidste, at der var hård modvind de sidste fire kilometer. Der kunne vi nok tage 40 sekunder. Det gik efter bogen, og så lavede Richeze nok verdens længste leadout, konstaterer Holm.

Længere henne af vejen var der knap så høj cigarføring. Foran Katusha-bussen holdt en skuffet Marcel Kittel hof, efter at han måtte tage til takke med en femteplads.

Han er imponeret over Quick-Steps styrke.

- Jeg mener faktisk ikke, at jeg var så dårlig. Jeg måtte improvisere lidt undervejs, men det måtte alle. Undtagen Quick-Step-holdet, der igen kom ud som en granat.

- Der er ikke så meget at diskutere, heller ikke med henblik på de næste par uger. Men vi må videre, siger Marcel Kittel, der altså må vente lidt endnu på sin 15. etapesejr i Tour de France.

/ritzau/