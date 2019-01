Den topseedede Michael van Gerwen vinder for tredje gang VM i dart med sikker finalesejr på 7-3.

Hollænderen Michael van Gerwen kan for tredje gang i karrieren lade sig hylde som verdensmester i dart.

Sent tirsdag aften sikrede den 29-årige van Gerwen sig titlen med en finalesejr på 7-3 over englænderen Michael Smith i Alexandra Palace i London.

- Jeg har arbejdet så hårdt for det her. Alle ved, at jeg har haft et svært år, så det er fantastisk at slutte sæsonen med at vinde det her trofæ, siger han til Sky Sports.

Michael van Gerwen, der også vandt VM i 2014 og 2017, var topseedet i turneringen.

Han spillede ikke op til sit bedste i finalen, men Michael Smith, hvis hidtidige bedste resultat ved et VM var en kvartfinaleplads, var konstant under pres.

Michel van Gerwen vandt de første fire sæt, og det forspring formåede Michael Smith ikke at indhente.

Den 28-årige englænder leverede et mindre comeback ved at vinde de næste to sæt, men i syvende og ottende sæt viste van Gerwen sin klasse og bragte sig foran med 6-2.

Smith fik igen reduceret, før van Gerwen i kampens tiende sæt manglede 32 point for at vinde titlen.

Første dart mod dobbelt 16 ramte en anelse for højt, men i andet forsøg ramte hollænderen plet.

- Jeg var en smule nervøs, erkender han over Sky Sports umiddelbart efter vinderkastet.

- Jeg ønskede at gøre det bedre, men Michael (Smith, red.) er en fantastisk spiller. Det var en vanskelig kamp, men det betyder ikke noget, hvis du ender med at vinde, siger han.

Tirsdagens sejr indbringer van Gerwen knap 4,2 millioner kroner.

Desuden bliver han den kun anden spiller til at vinde mindst tre VM-titler. Den anden er den dartpensionerede legende Phil Taylor, som vandt 14 VM-titler.

/ritzau/