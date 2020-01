Coronaviruset sætter nu også sit præg på sportsverdenen.

På grund af frygt for at virusset spreder sig, er flere større sportsbegivenheder i Kina er blevet aflyst, skriver TV 2 SPORT.

Det drejer sig i første omgang om ekstremsportsstævnet X Games i Chongli samt cykelløbet Tour of Hainan.

Fælles for begge sportsbegivenheder er, at de først var skemalagt til at blive afviklet i slutningen af februar, og at de to begivenheder skulle afholdes flere hundrede kilometer væk fra Hubei-provinsen, der betegnes som epicenteret for coronaviruset.

Senest har Det Internationale Skiforbund (FIS) onsdag formiddag dansk tid aflyst World Cup-afdelingen, der midt i februar skulle være afholdt i det kinesiske distrikt Yanging.

»Selv om smittefaren i Yanging er lav, så er atleternes og aktørernes sundhed og helbred noget, som vi prioriterer,« siger præsidenten for FIS, Gian Franco Kasper, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere onsdag ændrede Det Asiatiske Fodboldforbund (AFC) rækkefølgen på de hjemmekampe, som kinesiske klubber skal spille i den asiatiske Champions Leagues gruppespil. Foreløbig drejer det sig om hjemmekampene i de tre første spillerunder for de fire kinesiske klubber i turneringen.

X Games Chongli, der skulle være afholdt 21.-23. februar, har ikke umiddelbart en ny dato og afvikling i kikkerten.

Cykelløbet på øen Hainan skulle have været kørt 23. februar til 1. marts, hvor blandt andre danske Riwal skulle have deltaget, kan muligvis blive kørt senere på året, hvis det kan lade sige gøre.

Coronavirusset har blandt andet også kostet, at en Danish Crown-fabrik i Kina har været nødt til at lukke, da alle medarbejderne er røget i karantæne. B.T. følger coronavirussets udvikling løbende, og du kan læse her.

Det frygtede coronavirus i Kina har frem til onsdag kostet mindst 136 mennesker livet i Kina. Knap 6000 er blevet smittet med virusset. Det menes at stamme fra et dyremarked i storbyen Wuhan. Alt tyder på, at virusset har smittet fra dyr til mennesker, og at smitten kan føres videre fra menneske til menneske.

/ritzau/