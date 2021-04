I de kommende uger begynder endnu et stort kapitel i genåbningen, når indendørsidrætten gradvist får lov til at vende tilbage.

Men det betyder ikke, at alt er, som det skal være. Langtfra endda. For udsigten til, at voksne skal have sit coronapas tjekket for at kunne dyrke indendørs idræt, vækker både utilfredshed og bekymring.

Sådan lyder det fra Morten Mølholm, der er direktør i Danmarks Idrætsforbund, DIF.

»Det er bestemt ikke vores kop te at stille krav til frivillige foreninger om, at der skal fremvises coronapas. Vi er meget imod det,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Vi har selvfølgelig forståelse for, at vi skal gøre alt for at undgå smittespredning, men vi er baseret på frivillig arbejdskraft, og det er ekstremt svært at lave et system, hvor man skal tjekke alle voksenudøvere.«

Fra 21. april åbnes der op for, at børn og unge under 18 år igen kan dyrke deres foretrukne sportsgren indendørs, og her er der ingen krav om coronapas.

Det er der til gengæld for de voksne over 18 år, som fra 6. maj igen må få sved på panden i diverse haller rundt omkring i Danmark – og det er den del, der giver rynker i panden hos DIFs direktør.

»Vi synes godt nok, at det er en meget bureaukratisk byrde at lægge ned over foreningerne, og vi er meget bekymrede for den her måde at gøre det på. Derfor arbejder vi også hårdt for at se, om man ikke kan lave en mere lempet ordning.«

Hvordan kunne man gøre det?

»Man kunne lave noget almindelig selvjustits. Når jeg for eksempel mødes med mine tre makkere til badminton, så viser vi hinanden, at vi er blevet tjekket. Foreningsliv er meget bygget på tillid, ligesom der jo bliver taget alle mulige hensyn i forhold til afspritning og afstand, så det er en måde, man kunne gøre det på,« forklarer Morten Mølholm.

Det er endnu ikke fastlagt, hvilke sportsgrene der får lov til at slå dørene op. Det skal der forhandles om på Christiansborg torsdag og fredag.

Idrætten er dog langtfra det eneste sted, hvor der er kritiske toner omkring brugen af coronapasset.

I restaurationsbranchen er man eksempelvis utilfreds med udsigten til at skulle tjekke coronapas i forbindelse med udeservering. Det har blandt andet ført til, at mange vil vente med at at åbne op, til at man kan invitere kunderne indenfor fra 6. maj.

Men spørger man Morten Mølholm, så står de mange foreninger i Danmark med en endnu større kattepine.

»På cafeer og restauranter har man i det mindste ansat personale til at kunne tjekke et coronapas. Det har vi ikke i det frivillige foreningsliv. Og når det er et problem for restaurationsbranchen, så er det et endnu større problem for os, der kun har frivillig arbejdskraft.«

Et gyldigt coronapas kan opnås på tre måder: En negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel, en overstået infektion eller en fuldført vaccination.

21 maj bliver der åbnet op for de resterende idræts- og fritidsaktiviteter, der i første omgang ikke får lov til at genåbne.