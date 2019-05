René Holten Poulsen vandt World Cup-bronze med Nils Boe i 1000 meter toerkajak.

René Holten Poulsen vandt søndag sin første World Cup-medalje i den olympiske toerkajak over 1000 meter sammen med Nils Boe i polske Poznan.

Den danske duo roede sig til bronze efter finalens to tyske hold, hvoraf det vindende hold med Max Hoff er forsvarende verdensmester.

»Det var et rigtig godt og veldisponeret løb fra vores side, og vi er meget glade for bronzemedaljen,« siger René Holten Poulsen i en pressemeddelelse.

Han havde dog gerne set, at medaljen var af en mere fornem karat.

»Det var lidt ærgerligt, at vi ikke kunne komme forbi tyskerne i spurten, for vi var tæt på sølvet, men vi stivnede en smule til sidst. Det gør ikke så meget, for så ved vi det til næste gang.«

»Det var nogle svære forhold og med dårligt vand denne World Cup, så vi kan stadig forbedre os,« lyder det fra René Holten Poulsen.

Han fik dog også sølv søndag ved World Cuppen. Det skete i fællesskab med Emma Aastrand Jørgensen i et nyt format med en dame- og en herreroer i en mix K2 på 500 meter, der testes ved to World Cup-stævner.

Emma Aastrand Jørgensen og René Holten Poulsen vandt deres indledende løb og var også med helt i front i finalen, hvor de sluttede på andenpladsen efter Frankrig.

Også lørdag vandt Emma Aastrand Jørgensen sølv. Det skete i 200 meter enerkajak.

/ritzau/