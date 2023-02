Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Amerikansk politi har igangsat en undersøgelse, efter at en amerikansk eks-elitesvømmer blev fundet død i sit hjem i New Hampshire.

Den 42-årige Jamie Cail blev den 21. februar fundet livløs i det hus, hvori hun boede med sin kæreste.

Kæresten havde været på bar den aften – og ved midnatstid besluttede han sig for at køre hjem for at tjekke op på Jamie Cail, fortæller politiet i Boston ifølge NY Post.

Han fandt hende liggende på gulvet. Kæresten, som endnu ikke er beskrevet med navn, skyndte sig – sammen med en kammerat – at fragte Cail til hospitalet, hvor hun trods forsøg på genoplivning blev erklæret 'død ved ankomst'.

Hvad dødsfaldet skyldes er dog stadig et stort mysterium, og nu har politiet i igangsat en undersøgelse, der skal afsløre, om der står en forbrydelse bag.

Jamie Cail var et kæmpe svømmetalent i sine unge dage. I 1997 vandt en guldmedalje i 'The Pan Pacific Championships'.

1998/99-sæsonen vandt hun også en sølvmedalje ved VM i Brasilien – i 800 meter.

»Hun var simpelthen en meget smuk person,« fortæller en af Cails venner til det lokale medie WMUR.

»Hun havde et kæmpe hjerte. Hun var meget elskværdig, venlig og populær her på øen. Og alle kendte hende.«