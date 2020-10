Den danske speedwayprofil Leon Madsen var stærkt medvirkende til, at Danmark lørdag vandt bronze ved par-VM.

Det holdt hårdt, da Danmark lørdag kørte par-VM i speedway i polske Lublin.

En svær, mudret bane og en ærgerlig dansk start gjorde det ikke nemt for Leon Madsen, Anders Thomsen og Marcus Birkemose, men trods omstændighederne tog den danske trio et sæt bronzemedaljer.

Par-VM skulle have været kørt fredag og lørdag, men fredagens løb blev aflyst. Lørdag kom kørerne på banen, men aftenen blev kortere end ventet, da løbsledelsen efter aftenens andet styrt aflyste løbet efter 15 af de 21 indledende heat.

- Det var en mega svær bane at køre på. Det var en hård aften, men vi havde en god holdånd, siger danskernes største profil, Leon Madsen.

- Vi havde forberedt os godt og havde en positiv indstilling. Det resulterede i en bronzemedalje, og det kan vi være rigtig glade og stolte over, at vi har fået kørt hjem til Danmark. Det er efterhånden lang tid siden, det danske landshold har taget en VM-medalje.

Danmark kom skidt fra start og fik kun to point med sig fra sit første heat. Men Madsen, Thomsen og Birkemose fandt sig efterhånden til rette på den besværlige bane.

Leon Madsen tror på, medaljerne kunne have været af en finere karat, hvis alle de planlagte heat var blevet kørt.

- Vi fik en svær start og havde en lidt forkert opsætning. Jeg tror, at vi havde haft en god chance for at køre os op i top-2, hvis løbet var fortsat.

- Vi var positive og troede på det, men nu valgte de at aflyse det, og man må jo bare respektere, at de tænker på sikkerheden.

- Men vi kan som sagt være glade for vores bronzemedalje - vi er et ungt hold, og det er starten på noget stort i fremtiden, siger Madsen.

Landstræner Hans Nielsen var ikke til stede til at guide sine kørere lørdag aften.

Nielsen isolerede sig selv med influenzalignende symptomer på sit hotelværelse torsdag aften kort efter ankomst i Lublin.

Han fik fredag lavet en coronatest, der lørdag aften viste sig at være positiv.

- Jeg er helt tryg ved, at kørerne ikke er blevet smittet af mig. Jeg trak mig hurtigt væk fra dem torsdag, da jeg begyndte at få det dårligt, siger Nielsen, der føler sig meget sløj, fra sit hotelværelse.

