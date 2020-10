»Gennem hele min karriere er der kun én holdkammerat, jeg ikke har kunnet lide.«

Sådan lød det for nylig i podcasten 'All Things Covered' fra NBA-stjernen J.R. Smith.

Holdkammeraten, han taler om, er Sam Dekker, og ifølge Smith ved Dekker godt, at han ikke ligefrem er hans kop te.

»Denne her fyr... Han har sagt en masse lort i bussen en dag, hvor han sagde en masse Trump-lort. Og det kunne jeg bare ikke have,« lød det fra J.R. Smith, der indikerede, at Sam Dekker har racistiske tendenser.

J.R. Smith brød sig ikke om Sam Dekker. Foto: Kim Klement

Udtalelserne har nu fået Olivia Harlan Dekker til tasterne på Twitter, hvor hun langer ud efter J.R. Smith for at beskytte sin mand.

'Det er ekstremt forkert og unfair. Overvej, hvilken kilde det er,' skriver hun som kommentar til en bruger, der har delt en artikel om det, der er blevet talt om i podcasten.

Noget, der hurtigt fik J.R. Smith til at svare igen.

'Vil du gerne forklare mig, hvorfor din mand ikke kan sige neger, eller skal jeg? Det har jeg intet imod,' skrev NBA-stjernen tilbage til Sam Dekkers kone, der endnu en gang var hurtig med et svar.

JR... he doesn’t say that word. I’ve never heard him say that word. He’s not a racist or a trump supporter. Simple as that. Not sure what your motive is here — Olivia Harlan Dekker (@OliviaDekker) October 27, 2020

'Det ord bruger han ikke. Jeg har aldrig hørt ham sige det ord. Han er ikke racist eller støtter Trump. Så simpelt er det. Jeg ved ikke, hvad dit motiv er her,' skrev Olivia Harlan Dekker, der til daglig arbejder som tv-vært.

'Motiv? Intet motiv, jeg siger bare, hvad der skete. Og bare lige for at gøre det klart har jeg aldrig sagt, han brugte det ord – jeg siger bare, hvorfor han ikke kan,' lød svaret så fra J.R. Smith.

Han spillede sammen med Sam Dekker i 2018, hvor de begge var en del af Cavaliers-holdet. Sam Dekker spiller i dag i den tyrkiske liga, og han reagerede i første omgang ved at sige, at J.R. Smiths ord gjorde ham forvirret.

'Det er ret simpelt, jeg er aldrig rigtig gået ind i politik. Især ikke Trumps lort,' skrev Dekker blandt andet i et tweet, som han siden har slettet igen.