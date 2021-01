Vanessa Sierra, der danner par med tennisstjernen Bernard Tomic, fortæller nu i en video, hvordan hun for et år siden led af psykiske problemer og ikke havde lyst til at leve mere.

Hun fortæller, at hun blev indlagt på et hospital, hvor hun blev sat på antidepressiv medicin.

»Jeg ramte et mørkt sted for omkring et år siden. Jeg kæmpede og endte i ICU (intensivafdeling, red.) på grund af det, jeg gennemgik,« fortæller Sierra i videoen.

Til at starte med hjalp medicinen ikke, og det fik Sierra endnu længere ud.

»Da jeg først startede, fik de mig til at føle mig som en zombie. Jeg kunne ikke nyde livet. Jeg følte, at alle mine følelser blev taget fra mig.«

»Jeg fik ikke den nydelse i livet, som jeg plejede at få fra forskellige aktiviteter, og jeg følte, at det bidrog mere til min depression. Jeg mistede meningen med livet, fordi jeg ikke kunne nyde noget.«

»Hvad er meningen med dette liv? Jeg ville ikke være her mere. Jeg ville bare afslutte det hele. Det gav ikke mening. Jeg følte mig ikke ked af det, men jeg ville bare ikke være her mere.«

Sierra fortæller, at medicinen efterhånden begyndte at virke, og at en flytning fra Sydney til Gold Coast samt det at tale med en psykolog hjalp hende på bedre tanker. Sierra opfordrer samtidig alle, der får psykiske problemer, om at række ud til folk og fortælle om det.