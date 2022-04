UFC-stjernen Stephan Bonnar fik sammen med sin familie en frygtelig start på ugen.

Mandag udbrød der en grim brand i deres hus i Nevada. Det skriver TMZ.

'Den 28. marts klokken 14.40 blev brandafdelingen i Hendersen kaldt ud til et hus tæt på Galleria Drive og Cadence Vista Drive. Da vi ankom, stod der flammer og røg ud fra huset,' skriver brandvæsenet.

De oplyser, at det tog en time, før branden var slukket.

Både 44-årige Stephan Bonnar, der stoppede som MMA-kæmper i 2015, og hans kone Andrea samt et barn og fire hunde blev reddet ud af huset, og gudskelov var ingen kommet til skade, ligesom alle slap for at blive indlagt.

'Jeg vil bare lige sige, at vores hus er brændt ned i dag, og vi har mistet alt,' skriver Stephan Bonnars kone Andrea i et opslag på Facebook.

UFC-kæmperen kom i 'Hall of Fame' tilbage i 2013 efter en stor karriere, der blandt andet bød på en finale i 'Ultimate Fighter 1' mod Forrest Griffin. Stephan Bonnar tabte, men fordi kampen var så vild, fik begge kæmpere kontrakt med UFC.

Den præcise årsag til branden kendes endnu ikke.

Efterfølgende er der blevet oprettet en indsamling til familien, der nu står tilbage uden ejendele.