Det var en lykkelig dag - måske den lykkeligste i deres liv. Men det er ikke lykønskninger, der vælter ned over tennisstjernen Jack Socks vej i disse dage.

Han og kæresten Laura Little er lige blevet gift, men hvedebrødsdagene ser noget anderledes ud for den amerikanske tennisstjerne og han brud, end de måske lige havde håbet.

For midt i coronapandemien, hvor man i Danmark for eksempel diskuterer antallet af mennesker samlet til jul, valgte Jack Sock og Laura Little at holde fast i, at de skulle giftes nu. Og det blev de.

Der var oprindeligt inviteret over 150 mennesker til brylluppet, men coronapandemien havde dog gjort et godt indhug i gæstelisten, skriver australske news.com. Mere corona-frygt var der dog heller ikke at spore til brylluppet, og det er det, der har forarget mange mennesker efterfølgende.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jack Sock (@jack.sock)

Midt i sin lykke har Jack Sock nemlig delt et bryllupsbillede, og her er det klart, at masker ikke var en del af bryllups-outfittet hos hverken brudeparret eller gæsterne. Det har fået internettet til at semi-koge.

Adskillige mennesker er vrede over at se, hvordan mange mennesker er samlet midt i en pandemi og så endda uden mundbind. Det har heller ikke hjulpet på Jack Sock og Laura Littles jule-ro, at New York Times-journalisten Ben Rothenburg valgte at dele billedet sammen med en stikpille.

»Præcis som regeringer verden over overvejer, om man kan stole på, at tennisspillere kan opføre sig ansvarligt under pandemien (specielt mænd), kan jeg ikke tro, at en ATP-spiller, der viser billeder fra sit bryllup totalt uden afstand, kan hjælpe på det,« skrev Rothenburg blandt andet.

Det blev fulgt op af adskillige Twitter-brugere, der var godt gale over de manglende mundbind også.

Rothenburg refererer til, at man i tennisverdenen - ligesom man har set i andre sportsgrene - er ved at finde ud af, om spillere kan få lov at rejse verden rundt til turneringer midt i en pandemi.

Om Jack Sock hjælper eller ødelægger noget, vides ikke, men brudeparret havde nok håbet, at deres store dag skulle huskes for noget andet end manglende mundbind og afstand.