Den tidligere basketspiller Dwyane Wades 12-årige søn Zion har på det sidste tiltrukket stor opmærksomhed.

Først var han med i et Pride-optog i Miami, og for nyligt havde han en kort top på på et familiebillede, ligesom han tydeligt havde fået lavet negle.

Og i podcasten 'All the smoke' fortæller Dwyane Wade, at sønnen er ved at skifte køn. Det skriver TMZ.

»Jeg måtte kigge mig selv i spejlet, da min søn var tre år gammel, da min kone og jeg talte om, at han ikke opførte sig så drenget som Zaire (Wades anden søn, red.),« siger Dwyane Wade om Zion.

Og netop det var noget, Dwyane Wade ærligt indrømmer, han havde svært ved at forholde sig til i starten.

»Jeg måtte kigge mig i spejlet og sige: 'Hvad hvis din søn kommer hjem og siger, han er homoseksuel? Hvad gør du så? Hvordan opfører du dig så? Hvordan reagerer du? Det handler ikke om ham. Han ved, hvem han er. Det handler om dig. Hvem er du?'« fortæller Dwyane Wade om de ord, han sagde til sig selv.

Han er vokset op i et miljø, han selv kalder 'ignorant' på nogle punkter.

Blandt andet når det kom til at være homoseksuel, og derfor priser han sig lykkelig for, at han blandt andet har mødt sin kone, Gabrielle, der har været med til at give ham nye perspektiver.

Dwyane Wade og konen Gabrielle Union. Foto: VALERIE MACON Vis mere Dwyane Wade og konen Gabrielle Union. Foto: VALERIE MACON

I podcasten omtaler Wade både sønnen som 'han' men også 'hun' - sidstnævnte især når det handler om fremtiden.

»Jeg har set min søn fra dag et og set, hvad hun nu er ved at blive til. Intet ændrer min kærlighed, og intet ændrer mit ansvar,« siger Dwyane Wade om Zion, som han kalder 'stærk og modig'.

37-årige Dwyane Wade spillede i sin karriere for Miami Heat, Chicago Bulls og Cleveland Cavaliers. I 2018 vendte han tilbage til Miami, og det var også her, han stoppede sin karriere i april i år.

Udover Zion har han yderligere tre børn - 17-årige Zaire, seksårige Xavier og Kaavia på et år.