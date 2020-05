Tidligere i maj delte Norges nye stjernepar et billede på Instagram og stod frem som kærester.

Og nu åbner den norske skilegende Aksel Lund Svindal op omkring sit forhold til hækkeløberen Amalie Iuel.

For de to har faktisk set hinanden i mere end et år, før de stod frem som par på sociale medier. Det fortæller Svindal i podcasten 'Må på behandling' med komikeren Morten Ramm.

»Vi mødtes på Toppidrettssenteret. Vi snakkede lidt sammen, og så mødes man, spiser en middag. Det er en klichehistorie,« siger den tidligere skiløber.

Dog havde parret ikke travlt med at dele ud af deres forhold, og ifølge Svindal, så tog han og Amalie Iuel det stille og roligt, da de først begyndte at ses.

Parret offentliggjorde parforholdet på Norges nationaldag, 17. maj, ved begge at dele det samme billede på Instagram.

Men ifølge Svindal har han og Amalie Iuel ikke bevidst forsøgt at holde forholdet hemmeligt.

»Vi har ikke holdt det hemmeligt, vi har egentlig bare gjort, som normale folk gør,« siger han.

Aksel Lund Svindal. Foto: Dimitar DILKOFF Vis mere Aksel Lund Svindal. Foto: Dimitar DILKOFF

I kraft af sit forhold til 26-årige Iuel, der har danske rødder og er en af Norges spirende stjerner, så har Svindal også fået en ny svigermor. Og han ser ganske gode muligheder for at blive svigermors drøm.

»Svigermor virker meget sej, så det tror jeg er en mulighed,« griner han i podcasten.

37-årige Aksel Lund Svindal nåede at blive en af de mest succesrige alpine skiløbere nogensinde, inden han stoppede karrieren sidste år: to OL-guld og fem VM-guld siger lidt om evnerne.

Aksel Lund Svindal havde i øvrigt også for nylig held i økonomisk sammenhæng, da han scorede 12 millioner kroner på kun en halv time.