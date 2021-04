Spillerne fra Utah Jazz fik tirsdag en grim oplevelse med i bagagen, da de var med et fly, der måtte nødlande.

»Jeg kan bare huske, jeg gik tilbage til mit sæde, og da jeg satte mig, hørte jeg et højt brag. Mike Conley og jeg så på hinanden, og han sagde: 'ooooh. Det er fuglene!«

Sådan fortæller Jordan Clarkson til TMZ. Kort efter afgang fra lufthavnen i Salt Lake City, hvor holdet hører hjemme, måtte Delta Airlines Boeing 757-flyet sætte kurs mod jorden igen, da en kollision med en flok fugle lukkede venstre motor ned.

I første omgang var der dog flere af passagererne, der ikke vidste, hvad der foregik, fortæller Jordan Clarkson.

WOAH. Here’s a look at the plane carrying the @utahjazz that had to make an emergency landing after hitting a flock of birds. @fox13 pic.twitter.com/d0grdE4KLI — Sydney Glenn (@SydneyGlennTV) March 30, 2021

Da han og holdkammeraterne havde hørt braget, kiggede de begge ud ad flyets vinduer.

Her kunne de se, hvordan den venstre motor begyndte at ryste helt vildt. Noget, der fik resten af passagererne til at reagere.

»Mange af dem der sad nede bagi og bag motoren kunne bare se en masse flammer, så de troede nok med det samme, at det var selve flyet, der brændte, og jeg kunne se alle reagere på det. Mange af os nåede et punkt, i hvert fald 30 sekunder, hvor det var sådan 'alle troede, det var slut',« siger Jordan Clarkson, der nu skal bearbejde oplevelsen med sine holdkammerater.

Også Mike Conley fortæller, hvordan skrækken nåede at ramme.

WATCH: An engine on the Utah Jazz's charter flight to Memphis was damaged following a bird strike that occurred shortly after takeoff Tuesday.



Details here: https://t.co/sKStun2d8e #TakeNote #KSLTV @MorganWolfeKSL pic.twitter.com/oik1Qpc600 — KSL 5 TV (@KSL5TV) March 30, 2021

»Jeg tror, at i i hvert fald 10 eller 15 minutter tænkte alle os ombord på flyet, om vi ville være her i dag. Så alvorligt var det. Jeg kan ikke tale på alles vegne, men jeg ved, der var nogle, der sendte sms-beskeder til familien for en sikkerheds skyld. Det var sådan en situation,« fortæller han til CNN og tilføjer, at det føltes som om, 'flyet var ved at knække over i to dele'.

Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Mike Conley og Jordan Clarkson selv var blandt flere spillere fra holdet, der efterfølgende delte opslag på Twitter af en emoji med hænderne foldet i bøn.

Motorproblemer er stort set også det eneste, der har kunnet stoppe Utah Jazz i denne sæson.

NBA-holdet havde inden oplevelsen vundet sine seneste seks kampe i træk, og de vandt også kampen mod Memphis Grizzlie.