Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Denne sommer kommer til at se lidt anderledes ud.'

Sådan indleder hækkeløberen Amalie Iuel et opslag på Instagram.

For hun og kæresten, alpin-legenden Aksel Lund Svindal, kan nemlig afsløre at de skal være forældre.

'Jeg tager en pause fra konkurrencer, men jeg vender tilbage til banen i efteråret. Men først glæder jeg mig så meget til at skulle møde denne lille fyr,' skriver hun i opslaget, hvor hun har delt et scanningsbillede.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amalie Iuel (@amalieiuel)

Amalie Iuel, der er født i Danmark men som siden har valgt at repræsentere Norge, fortæller til VG, at de lykkelige omstændigheder betyder, at hun går glip af VM i Budapest.

I stedet er OL i 2024 det helt store mål for sportsstjernen, der siden 2015 har stillet op under det norske flag i nationale og internationale konkurrencer.

»Jeg glæder mig meget til et nyt kapitel i livet. Det bliver en meget anderledes hverdag, end jeg er vant til, men jeg er sikker på, jeg kommer til at trives godt i den,« fortæller hun til det norske medie.

Samtidig afslører hun, at hun er 19 uger henne, og at parrets lille søn kommer til verden til september.

Aksel Lund Svindal. Foto: ESPA Photo Agency Vis mere Aksel Lund Svindal. Foto: ESPA Photo Agency

Aksel Lund Svindal, som hun har dannet par med i over tre år, er en af de mest vindende skisportsstjerner i Norge nogensinde.

Han blev blandt andet den første mandlige alpinskiløber til at vinde fire verdensmesterskaber på stribe.

I september 2022 fortalte han meget åbent, at han var blevet ramt af testikelkræft, som han heldigvis fik hurtig behandling for.