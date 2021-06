De havde knap fortalt offentligt, at de var kærester, før de på ingen måde kunne få ro for telefoner.

Det fortæller den norske skiløber Aleksander Aamodt Kilde, der for en uge siden bekræftede, at han er kæreste med den amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin.

»Jeg tror, jeg undervurderede, hvor stor hun er. Og nok også lidt mig selv. Jeg er jo ikke i nærheden af hende resultatmæssigt, når man tænker på, hvordan hun er i USA. Der er hun en superstjerne. Så jeg tænkte ikke så meget over det. Men pludselig var det mange telefonopkald og tjuhej.«

Sådan fortæller han i et interview med VG. Da parret stod frem som kærester, fortalte de, at det var ret nyt, men at de havde kendt hinanden i seks år.

Til det norske medie fortæller Aleksander Aamodt Kilde, at de fandt sammen i en svær tid, da han var skadet. Her var Mikaela Shiffrin en stor støtte, hun skrev meget til ham, og så opstod der sød musik.

Mikaela Shiffrin er et af de store navne i sporten. Hun har to gange vundet OL-guld.

Derudover har hun seks verdensmesterskaber og 69 World Cup-sejre på sit cv, og hun er blot 13 sejre fra at tangere Lindsey Vonns sejrsrekord på i alt 82 af slagsen.

Også Aleksander Aamodt Kilde har tidligere deltaget ved OL – i både 2014 og 2018 – hvor det dog ikke er blevet til pladser på podiet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Aleksander Aamodt Kilde (@akilde)

Han har desuden været med ved VM tre gange, og han har vundet World Cup seks gange.

Netop derfor har deres forhold fået meget opmærksomhed fra både fans og medier.

»Vi snakkede en del om det og synes egentlig bare, det er skønt, det kommer, inden sæsonen starter, og at der ikke går alle mulige rygter. Det er skønt at få det ud og vise, hvordan det er. Vi har det godt og kan nyde det,« siger den 28-årige nordmand.