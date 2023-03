Lyt til artiklen

'Jeg har ikke kunnet få vejret, siden jeg læste nyhederne og fik et opkaldt fra skolen – de var spærret inde.'

Sådan skriver OL-gymnasten Shawn Johnson i en story på Instagram i kølvandet på det tragiske skoleskyderi, der mandag fandt sted på en kristen skole i Nashville.

For de to børn, hun har med den tidligere NFL-spiller Andrew East, går på netop den skole, og de blev fanget under de voldsomme hændelser.

'Jeg ryster. Græder. Er knust. Bange,' skriver Shawn Johnson, der vandt guld og tre gange sølv ved OL i 2008.

Hun kan dog fortælle, at hendes to børn ikke kom noget til, og at de er tilbage i trygge rammer efter at have været evakueret.

'Vores børn er nu hjemme hos os. Jeg føler mig heldig og velsignet, men også trist. Ingen forælder eller familie burde nogensinde opleve dette,' skriver hun.

Politiet fik mandag formiddag amerikansk tid et opkald om, at der blev skudt på skolen, skriver NBC News. De hastede til stedet, hvor den 28-årige Audrey Hale befandt sig med to rifler og en pistol på anden sal.

Her fik de affyret skud mod Hale, der som følge af det afgik ved døden på gerningsstedet.

Shawn Johnson har delt et billede fra det øjeblik, hun blev genforenet med sine børn. Foto: Instagram Vis mere Shawn Johnson har delt et billede fra det øjeblik, hun blev genforenet med sine børn. Foto: Instagram

Politiet har efterfølgende fundet beviser, der indikerer, at skoleskyderiet var nøje planlagt, og den voldsomme oplevelse har i den grad sat sine spor hos Shawn Johnson, fortæller hun.

'Jeg har set børneambulancer, utallige politibiler, busser fyldt med børn, der skulle køres i sikkerhed, forældre, der fløj op og ned ad gaden, folk, der spurtede ind og ud af kirker og skoler for at finde deres børn. I dag har forandret mig,' skriver Shawn Johnson.

Hun har også delt en video, der viser de mange biler og busser, der fragter børn i sikkerhed.

'Mit mor-hjerte græder for jer. Man kommer sig aldrig helt over det. Jeg tænker på de smukke og uskyldige børn, deres familier, de første på stedet, lærerne, alle, der er påvirket af dagens ondskabsfulde handling,' skriver hun.