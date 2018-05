John Cena har bestemt ikke opgivet Nikki Bella.

Det fortæller den amerikanske wrestling-legende en måned, efter at det celebre wrestling-par gik fra hinanden under stor medieopmærksomhed.

»Jeg vil ikke have andre,« siger John Cena i et interview hos i NBC-programmet 'Today':

»Jeg elsker hende. Jeg prøver virkelig at støtte hende, mens hun finder ud af, hvad hun vil, og hvad der var skyld i, at det hele faldt fra hinanden. Samtidig prøver jeg bare at få mit liv til at fungere, og jeg håber ikke på andet, end at vi en dag kan finde ud det. Denne periode har været utroligt reflekterende for mig, men det er meget svært. Jeg fik knust mit hjerte ud af det blå.«

41-årige John Cena og 34-årige Nikki Bella er begge store navne på den amerikanske wrestling-scene.

De havde været sammen i seks år, havde planlagt at skulle giftes i begyndelsen af maj i år, men i stedet gik de pludselig fra hinanden bare en måned inden brylluppet.

Forholdet har været rigt dokumenteret på amerikansk tv igennem reality-programmerne 'Total Divas' og 'Total Bellas', hvilket har gjort begge uhyre kendte i hjemlandet. Da John Cena i april sidste år friede til Nikki Bella skete det ved WrestleMania, en af de største begivenheder i wrestling-verdenen.

Siden bruddet har amerikanske tv-seere kunnet se og høre Nikki Bella fortælle om en hovedårsagerne til det forliste forhold. Hun vil gerne have børn, han vil ikke.

Her ses John Cena og Nikki Bella på den røde løber i begyndelsen af april. Kort efter gik de fra hinanden. Foto: FREDERIC J. BROWN Her ses John Cena og Nikki Bella på den røde løber i begyndelsen af april. Kort efter gik de fra hinanden. Foto: FREDERIC J. BROWN

Nu siger John Cena:

»Jeg er villig til at trække i land på alle de her ting, jeg har sagt. Og meget af det var kun på grund af stædighed: 'Jeg vil ikke have børn!'. Og nu har kigget mig i spejlet og spurgt mig selv: 'Hvorfor ikke?'« fortæller John Cena:

»Hun er det vigtiste i mit liv, og det er noget, der betyder meget for hende, så selvfølgelig kan vi gøre det her... jeg har ændret mening, fordi jeg elsker hende. Hun er min nummer et, og jeg vil bare gøre hende glad.«

I interviewet hos 'Today'-showet gentager John Cena mange gange, at han kun vil have Nikki Bella.

»Til alle, der spekulerer over det: Jeg elsker stadig Nikki. Jeg vil stadig elske at gifte mig med hende. Jeg ville elske at få en familie sammen med hende. Der har været en masse spekulationer om min optræden i offentligheden på det seneste, og alle tænker åbenbart 'Åh, John Cena nyder singlelivet'. Men nej, det var meningen, at jeg skulle have været gift og have været på bryllupsrejse i de seneste par uger. Det er første gang i 15 år, at jeg holder ferie, og jeg sidder alene i mit hus omgivet af alle de her stærke minder fra morgen til aften. Jeg forlader huset og taler med fremmede for at være lidt sammen med andre mennesker,« siger John Cena.