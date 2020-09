'Er jeg den eneste, der er blæst helt bagover af, at vi først har fundet ud af det her nu?'

Sådan lyder det i en kommentar på NBA-stjernen Joel Embiids Instagram-profil tidligt fredag morgen dansk tid.

For han og modelkæresten Anna de Paula har holdt på en meget stor hemmelighed i adskillige måneder.

Og det var derfor en stor overraskelse for rigtig mange, da NBA-stjernen Joel Embiid tidligt fredag morgen delte et helt særligt billede med sine 4,3 millioner følgere på Instagram.

'Arthur Elijah de Paula Embiid,' starter han opslaget, der altså afslører, at han og modelkæresten Anne de Paula er blevet forældre for første gang.

'Vi er så velsignede og heldige at kunne byde denne lille dreng velkommen i familien. Er det den første af 11, eller skal vi have flere? Jeg forsøger at overbevise hende, men jeg har ikke held med det indtil videre,' skriver 26-årige Joel Embiid kækt.

Han tilføjer, at han bare gerne vil have et helt fodboldhold, og at hans liv nu er forandret. Derudover sender han en stor hilsen til sin store kærlighed.

'Respekt til Anne de Paula, der var så stærk, og som har givet mig den største gave, livet kan byde på,' skriver stjernen om sin store lykke.

Vis dette opslag på Instagram Arthur Elijah De Paula Embiid We are so blessed and fortunate to welcome our little boy in this family. First of 11 or more? Trying to convince her but I’m not winning so far. I’m just trying to build a soccer team but for real I’m so excited for the future and my life has a new meaning. Kudos to @annedepaula_ for being so strong and giving me the Greatest Gift our life can offer #GodisGood Et opslag delt af Joel "The Process" Embiid (@joelembiid) den 24. Sep, 2020 kl. 5.05 PDT

Valget af navnet til den lille dreng er ikke tilfældigt, skriver TMZ. For navnet Arthur har stor betydning i NBA-spillerens familie. Det var navnet på Joel Embiids lillebror, der døde i 2014 som blot 13-årig.

Parret har været sammen siden 2018, og efter at have delt nyheden er det væltet ind med lykønskninger og hilsner, ligesom rigtig mange giver udtryk for, at de er overraskede.

For hverken Joel Embiid eller Anna de Paula har på noget tidspunkt offentliggjort, at de ventede et barn.

Joel Embiid spiller til dagligt for Philadelphia 76ers. Anne de Paula er oprindeligt fra Brasilien, og hun har blandt andet været med i det kendte magasin Sports Illustrated.