Han har vundet VM syv gange, været verdens bedste 11 gange og så har han rekorden for flest spillede landskampe for det svenske bandy-landshold.

Men alt det var ligegyldigt for Andreas Bergwall i januar. Men lad os først spole tiden endnu længere tilbage.

For 10 år siden fik han sønnen Oscar - umiddelbart en helt rask dreng. Men fem dage efter fødslen var Andreas Bergwall med sønnen til kontrol, hvor lægerne fandt ud af, at der var noget galt.

»Vi tog til Göteborg for at få det undersøgt nærmere. Vi fik først indtrykket af, at det ikke var noget alvorligt, at vi hurtigt kunne tage hjem igen,« siger han til Hjärtebarnsfonden. Men sådan skulle det ikke gå.

»Efter ultralydsscaningen kom den ene læge efter den anden ind i lokalet. Efter lidt vendte den ene læge sig om med ordene; 'vi giver i hvert fald ikke op',« foklarer han.

Oscar er kun født med ét hjertekar. Normalt har man to hjertekar, der sørger for, at blodet har en hvis mængde syre, når det pumpes rundt i kroppen - men den funktion har Oscars hjerte ikke.

Derfor skulle han opereres flere gange de kommende år.

Da Oscar blev ni år skulle han have sin sidste operation. Men operationen blev, til stor irritation for familien, udskudt en måned.

»Oscar vil gerne kunne forberede sig og indstille sig på, at de her ting skal ske. Så det var meget frustrerende for ham,« husker Andreas Bergwall.

Familien tog i stedet til fodboldtræning, hvor Oscar satte sig ned i græsset og kaldte sin far hen.

»Hvis de har udskudt min operation, må det betyde, at der er nogen, der har mere brug for det end mig. Men når min operation bliver flyttet, betyder det så, jeg skal dø?« lød det indsigtsfuldt fra den niårige dreng.

En måned senere fik han så planmæssigt sin operation. 11 timer tog det. Men succesfuldt var det gået, og Oscar kunne tage tilbage i skolen og på udflugter.

Lige indtil, han begyndt at hoste blod.

Forældrene kørte straks til hospitalet, hvor lægerne testede hans hjertesvigtsværdi til intet mindre end 16.000. Normalt ligger det tal under 100.

Han røg i respirator, og måtte flyves til et andet hospital. Hjertet var svagt og pumpede kun 1,2 liter i minuttet mod 4,5 liter i et 'friskt' hjerte.

Og så er vi tilbage til januar.

Oscar havde gennem december fået hjertemedicin og fejret hjul på hospitalet. Det var stadig ikke lykkedes at finde et hjerte til ham. Men i slutningen af januar kom beskeden så. Hjertet var fundet.

»Vi var lykkelige i det øjeblik, men jeg husker ikke hvorfor. I vores verden var selve transplantationen jo det værste,« siger Andreas Bergwall.

Men operationen gik over al forventning. Oscar tog godt mod sit nye hjerte, og familien kunne igen slappe nogenlunde af. I april kom den store forløsning så.

»Der gjorde jeg comeback i fodbold,« siger Oscar, der også er begyndt til golf efter operationen.