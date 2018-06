Der er kommet nye detaljer frem om den tragiske drukneulykke, der har kostet skisportsstjernen Bode Millers 19 måneder gamle datter, Emeline, livet.

Tragedien skete i lørdags, men kom først for alvor kendt af offentligheden, da Bode Miller tirsdag kom med en gribende besked på Instagram. Læs mere om det her

Nu fortæller en kaptajn fra brandvæsenet i Orange County, Steve Concialdi, til People:

»Det skete omkring kl. 18.30 lørdag aften. De var inde ved naboen for at snakke med dem, og på en eller anden måde fik pigen adgang til poolen i baghaven,« siger han til det amerikanske medie.

Herefter skete tragedien hurtigt.

»Hun var kun væk i et kort øjeblik, inden moren vendte sig om for at kigge efter hende, og så opdagede hun, at hun ikke stod ved siden af hende,« siger Steve Concialdi:

»Moren gik direkte ud til baghaven og poolen. Barnet lå i poolen. Moren trak hende op ad vandet og forsøgte med det samme at genoplive hende.«

Alarmopkaldet er også blevet offentliggjort, og her kan man ifølge People høre en kvindestemme fortælle alarmcentralen, at den lille pige allerede på det tidspunkt ikke trækker vejret.

Bode Miller har på Instagram lagt en ny besked op.

»Tak for al kærlighed og støtte. Og tak til vores jordemødre for at hjælpe os med at finde den støtte, som vores familie har haft brug for i denne umulige tid,« skriver den tidligere skisportsstjerne.

Bode Miller er gift med volleyballspilleren og modellen Morgan Beck Miller. Emiline var parrets andet barn, og i april i år annoncerede de, at endnu et er på vej. Bode Miller har desuden to ældre børn fra tidligere forhold.