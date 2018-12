Slut, stop. Rob Cross ville ikke mere.

»Jeg kunne nok godt acceptere den slags, hvis det var rettet mod mig, men når det går ud over mine børn, er det ikke rart,« siger han.

I et interview med Mirror fortæller dart-verdensmesteren, hvornår han tidligere på året modtog dødsstrusler via sine sociale medier.

Det fik ham øjeblikkeligt til at droppe brugen af sociale medier. Fuldstændigt.

Rob Cross blev verdensmester i januar. Foto: Tolga Akmen Vis mere Rob Cross blev verdensmester i januar. Foto: Tolga Akmen

»Han skrev, at han ønskede mine børn døde. Han skrev, at jeg kunne leve videre, men min hustru og børn skulle dø. han skrev, at jeg skulle leve ulykkeligt i ensomhed i resten af mit liv,« fortæller Rob Cross.

Rob Cross katapulterede sig for lige knap et år siden ind i dart-toppen, da han kom fra en tilværelse som elektriker og blev verdensmester i begyndelsen af 2018 under enorm bevågenhed.

Men altså også med negative følger.

»Det var bare én tosse ikke længe efter, at jeg vandt VM, men det var nok for mig til at droppe sociale medier og ikke ville have noget med det at gøre mere,« siger Rob Cross.

Siden er afsenderen af truslerne blev lokaliseret til Tyskland.

Men den 28-årige brite kan ikke forstå, at det overhovedet skulle komme dertil, at hans familie skulle få dødstrulser.

Han får nu andre til at klare de få obligatoriske opslag på sociale medier, men han erkender, at beslutningen om selv at droppe alt personligt engagement 'går ud over fans'.

»Men jeg kommer ikke til at ændre mening,« siger dart-stjernen, der aldrig anmeldte det til politiet.

Omvendt sætter Rob Cross pris på, at han nu kan fokusere på at spille dart.

Oplevelsen har dog påvirket hans forhold til internettet, og hvad der sker dér.

»I forhold til mine børn er jeg bekymret for, at jeg måske må være lidt mistroisk og begrænse deres tid på nettet og være lidt over overfornuftig,« siger han.

Ved den igangværende VM-turnering kvalificerede Rob Cross sig søndag aften til en plads i 1/8-finalerne.