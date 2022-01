'Jeg vil gerne sige undskyld til alle, jeg har såret eller skuffet gennem det her – både offentligt og privat.'

Sådan lyder det i en Instagram-story fra basketballspilleren Tristan Thompson. For han har nu selv offentliggjort, at han officielt er far til endnu et barn.

'I dag har en faderskabstest vist, at jeg er blevet far til et barn med Maralee Nichols. Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger. Nu hvor faderskabet er blevet slået fast, ser jeg frem til at opfostre vores søn.'

I samme omgang siger han undskyld til sin ekskæreste, Khloe Kardashian. For da Tristan Thompson havde en affære med Maralee Nichols, dannede han stadig par med den verdensberømte Kardashian, som han har datteren True med.

Maralee Nichols har fået en søn med Tristan Thompson. Foto: Instagram Vis mere Maralee Nichols har fået en søn med Tristan Thompson. Foto: Instagram

Ifølge TMZ forsøgte Thompson at bestikke Maralee Nichols med 75.000 dollar – svarende til knap 500.000 kroner – for at tie stille omkring barnet. Men den var hun ikke med på. I stedet hev hun ham i retten, fordi hun ville have ham til at betale børnepenge, og siden har 30-årige Thompson altså måttet stå til ansvar.

'Khloe, du fortjener ikke det her. Du fortjener ikke den hjertesorg og ydmygelse, jeg har forårsaget. Du fortjener ikke, hvordan jeg har behandlet dig gennem årene,' skriver Sacremento Kings-spilleren, der flere gange har været utro.

Blandt andet under Khloe Kardashians graviditet, og det blev bekræftet, da han på overvågningsbilleder blev fanget i at kysse med to kvinder på en bar i New York.

Det skete, bare to dage før Kardashian fødte deres fælles datter.

Khloé Kardashian og Tristan Thompson gik fra hinanden endnu engang i sommeren 2021. Foto: NINA PROMMER Vis mere Khloé Kardashian og Tristan Thompson gik fra hinanden endnu engang i sommeren 2021. Foto: NINA PROMMER

Året efter var den så gal igen, da Tristan Thompson efter en fest var utro med Khloe Kardashians lillesøster Kylie Jenners daværende bedste veninde Jordyn Woods. Hun blev frosset ud af familien, mens Tristan Thompson fik en chance til.

I juni 2021 skrev flere amerikanske medier dog, at det var endegyldigt slut mellem ham og Khloe Kardashian efter der igen var rygter om utroskab.

Utroskab, som basketballspilleren altså nu selv har bekræftet har fundet sted.

'Mine handlinger afspejler bestemt ikke, hvordan jeg ser dig. Jeg har den dybeste respekt for og kærlighed til dig. Uanset hvad du tænker. Igen, jeg undskylder inderligt,' skriver Tristan Thompson.