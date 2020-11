'Fordi vi alle vil have noget, vi får det godt over i dag.'

Sådan skriver Mark Cuban, der ejer Dallas Mavericks, i et opslag på Twitter, hvor han har delt to billeder. Og det er ikke af hvem som helst.

Det er af den tidligere NBA-stjerne Delonte West, der i sin karriere tjente omkring 20 millioner dollar svarende til omkring 135 millioner kroner.

De sidste år er det dog gået ned ad bakke for ham, og i september florerede der billede af ham tiggende på gaden. Hjemløs.

Because we all want something to feel great about today, here is your Delonte West update. It's still an uphill battle, but he is climbing ! pic.twitter.com/qLDVJDrSOQ — Mark Cuban (@mcuban) November 3, 2020

Billederne fik Mark Cuban til at opspore ham og tilbyde at betale et ophold på den afvænningsklinik, Delonte West nu befinder sig på, og som Cuban har delt billeder fra.

'Det er stadig op ad bakke, men han kæmper,' skriver Mark Cuban til billederne, der blandt andet viser den tidligere NBA-stjerne, der er ude for at ro.

Ifølge TMZ får Delonte West dyrket en del sport, og han har blandt andet også været på hesteryg i kampen for at vinde sit liv tilbage.

Delonte West der er opvokset i Washington, D.C.-området, er nok mest kendt for sin tid i Boston Celtics, der draftede ham i 2004, samt sin tid i Cleveland Cavaliers.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP — (@CallTcooks) September 22, 2020

Han spillede sidst for Dallas Mavericks i 2012, men blev suspenderet to gange for adfærd, der var »skadelig for holdet«, og til sidst forlod han holdet.

Den tidligere NBA-spiller havde et fremragende gennemsnit på 9,6 point og 3,6 assists pr. kamp over 432 kampe i sin karriere, som han valgte at indstille i 2015.

Siden har han haft et svært liv, og hans bror Dmitri har fortalt, at Delonte West er diagnosticeret med en bipolær lidelse, hvilket betyder, at han til tider kan blive både manisk og ekstremt depressiv.

Der har tidligere været dokumentation for det barske liv for den tidligere NBA-stjerne. Tilbage i januar kom der eksempelvis videoer frem, hvor han blev tævet på åben gade.