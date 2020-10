»Jeg er ikke en 'størrelse nul', og det er helt fint med mig.«

Den amerikanske OL-stjerne Lindsey Vonn har fredag delt et meget ærligt opslag på sin Instagram. Det sker som svar på en lang række hadske kommentarer omkring hendes krop.

'Jeg har delt en del bikini-billeder på det seneste, hvilket er mere skræmmende, end det ser ud til. Selv som en atlet er der hensynsløse kommentarer og mediehistorier, der river min krop i stykker, og jeg indrømmer, at det nogle gange gør ondt på mig,' indleder den 38-årige skilegende. Se opslaget i bunden af artiklen.

I opslaget deler Vonn en serie billeder af sig selv i badetøj, ligesom det også indeholder et billede, der fremhæver nogle af de hadske kommentarer, hun har fået:

'Hun tror, hun er meget lækrere, end hun er. Tykke knæ.'

'Ulækkert.'

'Tag den fede røv ind i et telt.'

'Jeg er i 60'erne og har født to børn, og jeg ser bedre ud.'

'Brystløs.'

Sådan lyder nogle af kommentarerne. Og det er dem, der nu får Lindsey Vonn til at reagere. Hun har nemlig intet at skamme sig over.

'Jeg er et normalt menneske, og nogle gange er jeg slap, min mave folder, appelsinhuden kan ses på min bagdel, eller jeg fylder ikke min badedragtstop helt ud...Men jeg husker altid, hvordan min krop har hjulpet mig med at opnå fantastiske ting i mit liv, og jeg er stolt af, hvor stærk jeg er,' fortsætter hun opslaget.

Den tidligere skistjerne slår dermed et stort slag for kropsaktivisme og sender dermed også en besked til alle dem, der er usikre omkring om sit udseende.

'Én ting, jeg kan love jer alle, er, at jeg aldrig har photoshoppet mine billeder, og jeg er stolt af, at jeg aldrig har fået foretaget plastikkirurgi overhovedet. Ingen botox, ingen filler, ingen små operationer. Bogstavelig talt ingenting. Jeg er 100 procent naturlig og 100 procent Lindsey,' skriver hun og tilføjer:

'Så til alle, der føler sig selvbevidst eller nede omkring sit udseende; forbliv stærk, forbliv sund og elsk dig selv uanset hvad de 'haters' siger. Særlig tak til alle jer, der har været positive og støttende...lad os holde kulturen om kropspositivitet i gang.'

38-årige Lindsey Vonn stoppede sin glorværdige karriere tilbage i februar i 2019.

Amerikaneren var blot fire World Cup-sejre fra legendariske Ingemar Stenmarks rekord på 86 World Cup-sejre. Derudover kan hun prale af at have vundet tre olympiske medaljer - heraf én guldmedalje fra OL i Rio, da hun strøg til tops ved kvindernes styrtløb.

Derudover har hun vundet den samlede World Cup hele fire gange, mens hun også har to VM-guldmedaljer på cv'et.