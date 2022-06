Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ingen har set Brittney Griner, siden hun den 17. februar blev anholdt, tilbageholdt og siden varetægtsfængslet i Rusland.

Den amerikanske basketstjerne blev stoppet i lufthavnen, efter personalet angivelig fandt cannabisolie i hendes bagage.

Tavsheden fra myndighederne har været stor, og familien har siddet fortvivlet tilbage, men nu er der kommet en dato for, hvornår retssagen mod hende starter. Det skriver BBC.

Og det sker fredag den 1. juli, hvilket kom frem sent mandag aften, hvor også det første billede af Brittney Griner i russisk varetægt så dagens lys.

Brittney Griner på vej til høring. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Brittney Griner på vej til høring. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Her blev hun transporteret til og fra en kort høring, hvor hendes videre skæbne blev slået fast. Blandt andet lød det, at varetægtsfængslingen blev forlænget med seks måneder.

Brittney Griner ankom i håndjern, og med sig havde hun den bagage, der skulle have indeholdt cannabisolien.

Den dobbelte OL-vinder risikerer op til ti års fængsel, hvis hun kendes skyldig, og i hjemlandet frygter man, hun er blevet fanget i et politisk spil, og man vil kæmpe hårdt for at få hende løsladt.

»Der er ikke noget, jeg prioriterer højere, end at sikre at amerikanere der bliver ulovligt tilbageholdt rundt omkring i verden komme hjem,« sagde den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken i et tv-interview søndag.

Brittney Griner på vej til høring. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Brittney Griner på vej til høring. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Han kunne dog ikke kommentere på konkrete sager men understregede flere gange, at det er noget, der har topprioritet.

Brittney Griner blev valgt først af alle spillere i WNBA-draften i 2013. Hendes meritliste tæller blandt andet et WNBA-mesterskab, to OL-guldmedaljer og to VM-titler med USA.

Årsagen til, at WNBA-stjernen overhovedet var i Rusland i februar, findes i, at hun holdt sig i gang, mens WNBA-sæsonen var på pause.

Griner regnes blandt de største stjerner i kvindernes WNBA-liga i USA. Hun har vundet en WNBA-titel med sin klub, Phoenix Mercury