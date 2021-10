Hun tog tilløb, gjorde klar til sit spring, og så skete det, der ikke må ske for stangspringeren Angelica Moser.

Stangen knækkede, og hun fløj nærmest helt bukket sammen og med ryggen først direkte ned i madrassen.

»Jeg klarede egentlig selve styrtet ret godt. Jeg kan huske, jeg kunne bevæge mine fingre og tæer,« fortæller EM-guldvinderen om ulykken til det schweiziske medie SonntagsZeitung. Det skriver Aftonbladet.

Ulykken skete 12. august, hvor Angelica Moser selv fortalte på Instagram, at det var gået galt under en træning, ligesom hun fortalte, at hun havde fået grimme muskelskader i både bryst og ryg, og at hendes ene lunge var punkteret.

Hurtigt stod det klart, at sæsonen var slut for den 24-årige amerikaner, der også kæmpede en del, da genoptræningen startede.

»Jeg besvimede under genoptræningen. Nok på grund af smerter, smertestillende, lavt blodtryk og for høj puls,« fortæller hun.

Hvorfor stangen knækkede, ved hun ikke, men Angelica Moser forklarer, at den kan være blevet skadet på vej til eller fra OL i Tokyo. Her nåede hun ikke længere end kvalifikationen. I Rio i 2016 blev hun nummer 23.

I foråret vandt hun dog guld ved EM i Polen, og Angelica Moser slår også fast, at hun ikke er bange for at skulle i gang med stangspring igen.

Hun kunne forleden fortælle, at det går fremad med genoptræningen, og at hun må træne let nu – blandt andet ved at løbe nogle stille og rolige ture.