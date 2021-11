Den omdiskuterede australske basketballprofil Liz Cambage er den seneste i rækken af sportsstjerner, der har sluttet sig til det kontroversielle medie OnlyFans, hvor kvinder kan sælge intime billeder af sig selv.

Cambage har allerede vakt opsigt ved optræde nøgen i magasiner som Playboy og Sports Illustrated - og hun er heller ikke bleg for at dele ud af vovede billeder på de sociale medier.

Og nu har hun taget et dristigt skridt med oprettelsen af en profil på OnlyFans. Det skriver News.com.

»At jeg var med i Playboy var en fejring af min seksualitet. 'Ja, jeg er en heteroseksuel kvinde på 203 centimeter, som godt kan lide at have sex. Vi er mennesker - det er hvad, vi gør!«

Foto: Instagram: Liz Cambage Vis mere Foto: Instagram: Liz Cambage

»Som en kvindelig sportsudøver føles det lidt som om, at det ikke er tilladt at være sexet og være den person. Alt, hvad samfundet ønsker, er, at jeg sidder ned, holder mund, tager til træning og dyrker min sport,« siger Liz Cambage ifølge News.com.

»Jeg er så stolt af min hud. Jeg er så stolt af min tometer-krop og alt det, jeg kan gøre med den.«

»Nøgenhed har aldrig rigtig været en seksuel ting for mig. Det har altid bare været den, jeg er - og det hud, jeg befinder mig i.«

Liz Cambage har i det hele taget hyppigt ramt forsiderne i Australien i de seneste måneder med sin store støtte til Black Lives Matter-bevægelsen. Hun truede med at boykotte OL i Tokyo, efter at hun havde deltaget i en OL-fotosession, hvor det primært var hvide atleter, der deltog.

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 30: Liz Cambage #8 of the Las Vegas Aces waits to check in during a game against the Indiana Fever at Michelob ULTRA Arena on May 30, 2021 in Las Vegas, Nevada. The Aces defeated the Fever 101-78. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ethan Miller/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Ethan Miller Vis mere LAS VEGAS, NEVADA - MAY 30: Liz Cambage #8 of the Las Vegas Aces waits to check in during a game against the Indiana Fever at Michelob ULTRA Arena on May 30, 2021 in Las Vegas, Nevada. The Aces defeated the Fever 101-78. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ethan Miller/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Ethan Miller

»Hvordan skal jeg kunne repræsentere et land, der ikke engang repræsenterer mig,« spurgte hun.

Det endte med, at hun tog af sted - for siden at trække sig på grund af 'mental udmattelse'.