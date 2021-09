Hun er OL-guldvinder, VM-vinder og så er hun efterhånden mangemillionær.

Det kører i den grad for den norske skiløber Therese Johaug, men faktisk er det ikke sporten, der har gjort hende særdeles velhavende. I hvert fald ikke kun den alene.

For på trods af at hun har vundet blandt andet 14 guldmedaljer ved VM og syv World Cup-titler, er det i stedet sportsstjernens private selskab, der gør, at millionerne tikker ind på kontoen.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv.

Selskabet hedder Setra og er et investeringsselskab, Johaug stiftede tilbage i 2014. Det skulle vise sig at være en god idé, for siden da har hun tjent lige knap det, der svarer til 30 millioner danske kroner.

33-årige Therese Johaug står desuden også bag et sportsbrand, hun startede for en del år tilbage. Brandet hedder blot 'Johaug' og designer sportstøj og tilbehør, og selvom hun også tjener gode penge her, skal det dog siges, at hun gør det sammen med sin sport. Blandt andet i 2019, der var en fremragende sæson for den norske stjerne, der vandt hele tre VM-guldmedaljer og flere World Cup-sejre.

»2018/2019-sæsonen var helt formidabel. Det giver en del præmiepenge og bonusser,« sagde skistjernens manager i den forbindelse.

Hendes comeback skete i kølvandet på, at hun tilbage i september 2016 blev testet positiv for brug af doping. Hun forklarede selv, at stoffet kom fra et produkt, hun havde brugt, fordi hun var blevet solbrændt, men hun fik en straf på 18 måneders udelukkelse, hvilket betød, at hun gik glip af vinter-OL i 2018.

Ved årets VM hentede Therese Johaug intet mindre end fire guldmedaljer.