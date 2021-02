Sprogbarrierer kan være en farlig størrelse. Det har Tiril Eckhoff i hvert fald mærket for nylig. For selvom forskellen på norsk og svensk kunne være større, måtte hun for nylig se sine ord fordrejet.

Tiden skal skrues tilbage til 8. januar, hvor hun blev spurgt til sin juleferie.

»Jeg sagde, jeg skulle spise, sove og 'make love' i julen, og det er vel det, jeg har gjort. Og så har jeg trænet en smule ved siden af,« sagde den norske skiskyder.

Og det var særligt love-kommentaren, der blev misforstået – eller i hvert fald blæst op – i den svenske presse, fortæller hun nu i podcasten 'Kant ut'. Det skriver TV 2 Norge.

»Jeg mener jo, at love er love. Altså, det er kærlighed. Men da svenskerne oversatte det, blev det langt mere voldsomt, som om 'jeg skulle sove, spise og have sex'. Det blev meget mere ekstremt. Jeg følte, jeg havde været med i 'Ex on the Beach' eller sådan noget, men det har jeg ikke,« siger 30-årige Tiril Eckhoff med henvisning til realityprogrammet.

Forklaringen kommer i kølvandet på, at hun er til VM, og hun slår fast, at det var meget vigtigt for hende at lade batterierne op over julen.

»Det er vigtigt for hovedet at slappe af og i hvert fald for mig, der altid stræber og altid vil lidt mere. Men jeg tror rigtig mange tænkte på, om jeg havde haft en god juleferie,« siger hun med et grin.

Tiril Eckhoff har vundet adskillige medaljer, og mange af dem er kommet i mix stafet. Her er det blevet til OL-guld i 2014 samt sølv i 2018. Hun har desuden vundet VM-guld i disciplinen i både 2019 og 2020, hvor hun begge år også var med til at vinde guld i stafet.