Hun havde knap delt billedet på Instagram, før kritikken begyndte at hagle ned.

Tiden skal skrues tilbage til den 31. oktober, hvor italienske Dorothea Wierer delte et selfie fra et privatfly, hun havde brugt for at rejse til Sverige.

'Jeg er lige landet her i Sverige. Tak Skyalps,' skrev hun efter turen fra Bolzano til Idre Fjäll med henvisning til sin sponsor.

Noget, der skete samme uge, som der var klimatopmøde i Glasgow, og billedet fik mange til tasterne, fordi biatleten tilsyneladende var eneste passager ombord.

Mens hun sad på det ene sæde, lå hendes taske på et af de andre, mens de andre pladser var tomme.

'Dit eget fly? Har du hørt om klimaforandringer?' lød en af kommentarerne på Instagram, og billedet blev også kritiseret af blandt andre den tidligere biatlet Björn Ferry, der i dag arbejder på SVT.

»Jeg forstår folks vrede. Hendes store fejl er, at hun praler med, hun tager sit eget fly fra Bolzano til Idre. Ingen regner jo med, at hun tager bussen. Men hun kunne jo være rejst med resten af sit landshold,« sagde han forleden til Expressen og tilføjede, at det rent præstationsmæssigt er en fordel at ankomme i eget fly.

Efter lørdagens løb i Sverige, hvor Wierer blev nummer syv, valgte hun så at svare på den hårde kritik, der er kommet af billedet.

»Det var min eneste mulighed for at nå det. Jeg skulle indspille klip til flere tv-kanaler. Min eneste mulighed var at flyve ned en dag før resten af holdet. At tage et rutefly til Oslo og køre derfra ville tage for lang tid,« har hun nu forklaret.

Dorothea Wierer har tidligere vundet guld- og sølvmedaljer ved VM. I 2020 vandt hun to guldmedaljer og to sølvmedaljer ved verdensmesterskabet i Pokljuka.

På det seneste har hun talt meget åbent om en kamp, hun har haft udenfor sportsverdenen.

»Jeg har haft en periode mellem august og oktober, hvor jeg har haft svært ved at sove. Jeg kunne simpelthen ikke sove, så jeg måtte tage sovepiller, og det var svært,« har den 31-årige italiener fortalt.