»Jeg har aldrig omfavnet min seksualitet offentligt.«

Sådan lyder det fra den australske basketballstjerne Liz Cambage, som de fleste er vant til at se på banen med en bold mellem hænderne.

Nu er hun dog en del af det nye Playboy, hvor hun poserer blandt andet topløs.

»At jeg er med i Playboy, handler om, at jeg vil fejre min seksualitet,« siger Liz Cambage til magasinet og fortsætter:

"I'm proud of every athlete using that platform right now for good. To have a platform like we do and do nothing, that's a crime in itself."

»Ja, jeg er en kvinde på 203 centimer, der elsker at have sex. Jeg er et menneske, det er det, vi gør,« fortæller hun.

Liz Cambage kommer fra sportsverdenen, hvor udtrykket er et helt andet.

Og hun har også det indtryk fra omverdenen, at sport og basketball er alt, der skal fylde i hendes liv. Noget, hun gerne vil gøre lidt op med.

»Som kvindelig atlet føler jeg ikke, det er tilladt, at jeg er sexet – det er ikke tilladt at være 'den person'. Alt samfundet vil have, er, at jeg sætter mig ned, holder min kæft, tager til træning og dyrker min sport,« forklarer den 29-årige stjerne, der sidste år poserede nøgen hos ESPN's magasin 'Body Issue'.