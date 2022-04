Det, der skulle have været en hyggelig dag for Tom Rockliff, tog pludselig en uventet drejning.

For den tidligere australske fodboldstjerne var nemlig for første gang tilbage på et AFL-stadion som tilskuer i 16 år, da han søndag overværede kampen mellem Carlton FC og Port Adelaide FC sammen med sin søn.

Men da kampen mellem de to mandskaber var slut, blev den tidligere Adelaide-spiller udsat for en grov handling fra flere Carlton-tilhængere.

Både han og sønnen blev nemlig spyttet på, da de var på vej væk fra stadion, skriver News.

Tom Rockliff har da også selv været ude og kommentere på episoden på Twitter.

'Hvilken måde at blive nedgjort på. Carlton-fans spyttede på os, da jeg gik hjem med min søn. Passion er godt, men lad os huske på, det kun er sport,' lyder det i opslaget.

Rockliff har efterfølgende sat yderligere ord på episoden over for det australske medie FoxFooty ifølge News.

»Jeg har intet problem med deres fans, men når det så er sagt, er det helt vildt respektløst. Ikke bare over for mig, men det efterlader min søn med en dårlig oplevelse,« siger han.

32-årige Tom Rockliff nåede at spille hele 208 kampe i den bedste australske fodboldrække.

Han stoppede dog karrieren i august 2021 efter tre sæsoner i Port Adelaide. Inden da spillede han otte sæsoner i Brisbane.

Carlton FC vandt søndag 94-91 over Port Adelaide FC.