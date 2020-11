Han er en af stjernerne på NBA-holdet Cleveland Cavaliers. Men livet har bestemt ikke altid været let for Kevin Love.

Det fortæller han i programmet 'In depth with Graham Basinger'. Faktisk har han haft det så slemt, at de mørke tanker for alvor begyndte at fylde.

Tiden skal skrues tilbage til 2012, hvor han spillede for Minnesota Timberwolves.

Han fik begrænset spilletid, var plaget af skader og fik en depression, der siden har medført angst.

Kevin Love deler nu de hårde tanker, han har kæmpet med. Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Kevin Love deler nu de hårde tanker, han har kæmpet med. Foto: RONALD MARTINEZ

Han følte dengang, at fremtiden var meningsløs, og han ville bare have smerten til at gå væk.

»Når du når til det punkt, og det er sådan dag efter dag, når du til et punkt, hvor det mørkeste kommer i spil, og selvmordstanker kom ind i hovedet,« fortæller 32-årige Kevin Love.

Faktisk var det så slemt, at han tog sig selv i at lave skræmmende søgninger på nettet, da det var allerværst. Søgninger der gik på at tage sit eget liv.

»Det gode ved det er, at når du søger på det, kommer nummeret frem på den nationale linje for hjælp til selvmordstruede. Jeg legede med forskellige muligheder, men det var bare skræmmende at gå ned ad den vej og tænke tanken. Men jeg tænkte på det tit,« siger Kevin Love.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND eller Livslinien. For SIND kan man ringe 70 23 27 50 for at få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Livslinjen har 70 201 201 på alle årets dage fra kl. 11-05

Han fortæller, at han stadig kan have det svært af og til, men at det i den grad har hjulpet ham at tale højt om sine problemer.

Og så har flere af hans tætte venner spillet en stor rolle. De har hjulpet ham og været med til, at han har det langt bedre i dag, ligesom han opfordrer alle der kæmper til at komme ud med det, også selvom det er svært.

»Jeg har lært, at der ikke er noget, der hjemsøger en mere end at holde tingene inde. Så for mig har den største hjælp været at tale højt med en forståelse af, det nok gør mig sårbar, og måske sætter det mig i en position, der ville være hård for mange. Men jeg ved, at mange derude kæmper. Og hvis vi har flere, der råber op, bliver det forhåbenlig bedre,« siger Kevin Love.

Han spillede for Minnesota Timberwolves fra 2008 til 2014, inden han skiftede til Cleveland Cavaliers, som han altså stadig spiller for den dag i dag og vandt mesterskabet med tilbage i 2016.