168 kilometer i timen i en zone, hvor man må køre 110. Og et kokainfund i lejligheden.

Den tidligere norske skistjerne Petter Northug er igen havnet i noget af en møgsag, efter han torsdag aften blev stoppet af politiet i Norge. Og nu er nye detaljer så kommet frem.

Det viser sig nemlig, at den 34-årige tidligere skiløber var på vej hjem fra et særligt job, da speederen blev presset i bund. Tidligere på dagen havde han således været instruktør på en sommerskiskole for børn i byen Trysil.

Det skriver den norske avis Dagbladet, der har talt med lederen af skolen.

»Petter Northug var instruktør på Trysil sommerskole torsdag den 13. august som aftalt. Et job, som han som sædvanlig udførte på fremragende vis,« siger leder Sven Skarpo.

Sommerskolen er et årligt arrangement for langrendsløbere, skiskytter og andre skiløbere født mellem 2002 og 2009. Et arrangement, som Northug har været instruktør på de seneste syv år.

Lederen af sommerskiskolen har ikke overblik over, hvornår den norske stjerne forlod Trysil, men oplyser, at Petter Northug var til stede under hele arrangementet.

Ifølge Dagbladet var skiskolens aktiviteter færdig klokken 18.00.

Petter Northug vandt både OL og VM som aktiv skiløber. Han stoppede endegyldigt karrieren i december 2018. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Petter Northug vandt både OL og VM som aktiv skiløber. Han stoppede endegyldigt karrieren i december 2018. Foto: KAI PFAFFENBACH

Den norske avis har samtidig været i kontakt med politiet, der bekræfter, at nordmanden blev stoppet klokken 20.15 nær byen Ullensaker.

En tur, der fra Tyril tager cirka to timer, og det tyder derfor på, at Northug kom direkte fra instruktørjobbet, da han blev stoppet af det norske politi.

Det var fredag, at Petter Northug i et Instagram-opslag fortalte, at han havde begået en stor fejl.

'I går aftes blev jeg stoppet af politiet i en fartkontrol. Jeg kørte alt for hurtigt, og jeg blev også taget med til lægevagten, så de kunne tage en blodprøve.'

'Derudover fandt politiet en mindre mængde narkotika hjemme hos mig. Det drejer sig om kokain. Jeg er fortvivlet og bange for, hvad fremtiden bringer, og jeg er rigtig ked af det i forhold til alle dem, jeg nu har skuffet igen. Jeg ved, det bliver en straffesag. Og der skal jeg tage ansvar for det, jeg har gjort,' skriver stjernen i opslaget.

Det er ikke første gang, at den tidligere guldmedaljevinder ved både OL og VM har været i politiets søgelys, mens han har siddet bag rattet.

maj 2014 kørte han i bil med for høj promille, og det resulterede i, at han bragede sin Audi ind i et autoværn efter en lang nat i byen. Han blev anholdt i sit hjem og blev efterfølgende dømt til 50 dages fængsel, ligesom han også fik en bøde.

