De seneste år har været ét langt mareridt for den amerikanske NFL-stjerne Alex Smith, der i november 2018 var udsat for et grimt uheld, der kostede et brækket ben.

Siden har han været gennem hele 17 forskellige operationer, hvor der blandt andet gik infektion i benet, og på et tidspunkt var det så slemt, at quarterbacken frygtede for sit liv.

Men søndag var der så endelig grund til at finde det helt store smil frem.

Washington-stjernen har efter flere års kamp nemlig endelig fået beskeden, han både har ventet på og drømt om: Han er klar til at gå på banen igen. Dermed kan han på nærmest mirakuløs vis deltage i holdets træningslejr forud for sæsonen, der starter i september.

Det store øjeblik blev fejret sammen med familien, der valgte at overraske 36-årige Alex Smith ved at sprøjte masser af champagne på ham.

Det fremgår af en video, som stjernens kone, Elizabeth Smith, har delt på sin Instagram-profil.

'Hårdt arbejde betaler sig. En helt masse at fejre i Smith-huset i aften,' skriver hun til videoen.

36-årige Smith er en af tre quarterbacks i Washingtons nuværende trup.

View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Smith (@lizbsmith11) on Aug 15, 2020 at 6:49pm PDT

Holdet valgte sidste år Dwayne Haskins i første runde af den årlige draft, og den unge quarterback ventes at være førstevalg, når 2020-sæsonen går i gang.

Alex Smith har spillet i verdens bedste liga for amerikansk fodbold siden 2005.

Først for San Francisco 49ers og efterfølgende for Kansas City Chiefs, inden han i 2018 skiftede til det, der dengang hed Washington Redskins, men som nu hedder Washington Football Team.