Hun arbejdede som praktikant. Men det var ikke det eneste, Sina Mayer lavede, da hun var i den tyske springstjerne Ludger Beerbaums stald.

For hun arbejder også som journalist og var undercover i Riesenbeck. Det skriver det tyske medie RTL, som hun var udsendt for.

Ved siden af staldarbejdet gik hun og filmede arbejdet med hestene, interviewede kilder, der er tæt på den 58-årige stjerne, anonymt, og det har betydet, at hun onsdagsammen med mediet og en anden journalist fremlagde materialet.

Og det skete sammen med en alvorlig anklage om dyremishandling.

Det tyske medie har haft Ludger Beerbaum, der har vundet fire OL-guldmedaljer, under luppen i knap to år, og det er den forbudte træningsmetode 'barring', som de nu anklager stjernen for.

En metode, hvor der står en på jorden og slår hesten på forbenene, mens den springer. Formålet er at få den til at springe højere, og ifølge RTL har de videodokumentation for, at en hest med Ludger Beerbaum som rytter er blevet udsat for den forbudte metode.

I det tyske rideforbund skelner de mellem slag og berøring. Førstnævnte er strengt forbudt, mens berøring godtages.

Det internationale rideforbund FEI har siden reageret i form af en pressemeddelelse. Heri lyder det, at man har set materialet, og at hestens velfærd kommer før alt andet, ligesom de i forbundet har strenge regler for netop at opfylde dette.

Springrytteren Ludger Beerbaum er kommet i modvind. Foto: John MACDOUGALL

»FEI fordømmer på det kraftigste alle former for mishandling af heste, og træningsmetoderne der kan ses på RTL's video er helt uacceptable og imod FEI's reglement,« lyder det blandt andet.

Ludger Beerbaum fortæller selv, at der ifølge ham er tale om den tilladte berøring men ikke slag. Han understreger, at hestens ve og vel er en topprioritet i hans stald.

»Optagelserne som RTL er i besiddelse af er beviseligt forkerte og dybt æreskrænkende. Selvfølgelig får det her et retsligt efterspil. Det er uacceptabelt, at der er blevet filmet i smug på min private ejendom,« siger Beerbaum i en pressemeddelelse.

Han slår fast, at berøringen af hestens ben er udført af en erfaren medarbejder, og at den genstand der bruges opfylder de krav, det tyske rideforbund har fremlagt i forhold til berøring.

»Jeg kører min stald som en åben af slagsen, hvor besøgende og gæster hver dag kan hente foder til hestene, og deres medarbejdere er også velkomne. Du kan ride udendørs og gennemføre den daglige træning. Der foregår intet i smug og intet forbudt. At den to år lange 'research' kun kunne vise fire sekvenser med berøring af en hest, viser, at denne tilladte træningsmetode kun bruges sjældent,« siger Ludger Beerbaum.