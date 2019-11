Det amerikanske NBA-hold Miami Heat måtte torsdag aften undvære stjernen Dion Waiters til opgøret mod Los Angeles Lakers.

Fraværet blev begrundet med sygdom, men faktisk var der en helt særlig årsag til, at amerikaneren ikke kom i kamp.

Under flyveturen på vej til kamp havde Waiters nemlig spist for mange vingummibamser - de såkaldte 'gummies', der indeholder cannabis.

Det betød, at han under rejsen fra Phoenix til Los Angeles fik et såkaldt medicinsk tilfælde, hvorefter han besvimede.

Da han vågnede op igen, fik han så et anfald.

Det oplyser den amerikanske FOX-journalist Andy Slater på sin Twitter-profil.

'Waiters overdoserede med 'gummies' (vingummi med cannabis, red.), siger kilder, og besvimede, da flyet landede. Han fik et anfald, da han vågnede,' skriver Slater, der dækker Miami Heat tæt, blandt andet.

Dion Waiters skrev under på sin nuværende kontrakt i 2017. Når den om to år udløber, vil han have tjent svimlende 350 millioner kroner.